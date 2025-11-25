「かなこちゃんにそっくりー！」柳原可奈子、娘たちの誕生日を祝福！「どんどんお姉さんになっていく」
タレントの柳原可奈子さんは11月23日、自身のInstagramを更新。娘たちの誕生日を祝福し、誕生日会の様子を公開しました。
【写真】柳原可奈子、娘たちの誕生日会
「幸せオーラがたくさんみえます」柳原さんは「長女が6歳 次女が3歳になりました」と報告し、20枚の写真で誕生日会の様子を公開。柳原さんと娘たちの笑顔が弾けています。また「ジータとノンナも来てくれて、今年も賑やかなお誕生日会になったよ〜」とあるように、柳原さんの両親も参加。家族で楽しく生誕を祝えたようです。
ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「どんどんお姉さんになっていく」「めっちゃかなこちゃんにそっくりー！」「ひまわりみたいな笑顔」「幸せオーラがたくさんみえます」「感動です」などの声が寄せられました。
「#七五三 のお祝いをしました」8日の投稿では「次女 #2歳11ヶ月 #七五三 のお祝いをしました」と報告した柳原さん。この日も両親が参加し、家族総出で七五三祝いを行ったようです。「慣れないおめかしにちょっぴり緊張していたけれど、カメラの外からジータとノンナがたくさん盛り上げてくれて、笑顔がいっぱい撮れました」と、この時の様子を伝えています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
