エクセルシオール カフェ「2026 HAPPY BAG」発売へ！ 初コラボ“パディントン”のトートバッグやポーチをセットに
「エクセルシオール カフェ」は、12月25日（木）から、パディントンと初コラボレーションした「2026 HAPPY BAG」を、全国の店舗で発売。これに先駆け、12月1日（月）より予約販売を開始する。
【写真】選べてうれしい！ 「2026 HAPPY BAG」3種詳細
■3つのラインナップから選べる
今回登場するのは、パディントンをデザインにあしらったグッズやオリジナルブレンド、ドリンクチケットを詰め合わせた、7000円、5000円、3000円の福袋（いずれも価格は税込）。
7000円の福袋は、ブランドカラーのネイビーを持ち手にあしらった、バイカラーデザインのトートバッグに、コロンとしたフォルムかわいいスクエアポーチと、こだわりのコーヒーが自宅で味わえる「エクセルシオール ブレンド」、好きなドリンクの最小サイズを1杯無料で楽しめる「ドリンクチケット」を詰め合わせた贅沢なセットだ。
なお、福袋の予約期間は12月1日（月）〜12月24日（水）まで。数量限定のため、気になる人は早めにチェックすると安心だろう。
