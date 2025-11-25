¡ÖÃ¶Æá¤µ¤Þ¹¬¤»²á¤®¤ë¡×¿·º§¤Îµ®ÅçÌÀÆü¹áà¥Ó¥¥Ë¤Ç¹ë²Ú¥×¡¼¥ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ëÌÀÆü¹áÉ±¡×¡Ö¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¡×
¡ÖºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×
¡¡ABEMA¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îµ®ÅçÌÀÆü¹á(29)¤¬²¹¿å¥×¡¼¥ë¤Ç¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÀéÍÕ¤Ø¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢²°³°¤Î²¹¿å¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍ¼ÍÛ¤òÍá¤Ó¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥«¥á¥é¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¼ÍÛ¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÈþÈ©¤ò¤¤é¤á¤«¤»¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¡Ö²¿¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ëÌÀÆü¹áÉ±¡×¡ÖÍ¼ÍÛ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¹¬¤»²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ®Åç¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2017Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Þ¤ÇÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖZIP¡ª¡×¤ÎÂè7Âå¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢18Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Þ¤Ç½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Önon-no¡×(½¸±Ñ¼Ò)ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£24Ç¯¤Ë9ºÐÇ¯¾å¤Î±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£