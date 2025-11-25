¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¿¤é¤ÈÄ¹°ò¤Î¥È¥Þ¥È¥ê¥¾¥Ã¥ÈÉ÷¡ÙÈ©¤Î´¥Áç¤òËÉ¤°¿Íµ¤ÈþÍÆ¥ì¥·¥Ô
ËÜÆü¤Î¤ªÂê
¡Ö´¥Áç¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡×¡ÒFOODÊÔ¡Ó
º£²ó¤ÎBEAUTY MENU
¤¿¤é¤È¥È¥Þ¥È¤Î¡Ö¤À¤·¡×¤ò´Þ¤ó¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¼¢Ì£¿¼¤¯¤â¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÅß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤é¤ÈÄ¹¤¤¤â¤Î¥È¥Þ¥È¥ê¥¾¥Ã¥ÈÉ÷¥ì¥·¥Ô¤Ï¤³¤Á¤é
º£²ó¤ÎÈþ¤Î¸¿Í¤Ï¡Ä¡ÄÆü²¼Éô½ÊÈþÀèÀ¸
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢±¢ÍÛ¸Þ¹ÔÂ¡³è¿©ÍÜÉáµÚ¶¨²ñ²ñÄ¹¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä»ÜÀß¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ4000·ï°Ê¾å¤Î¾ÉÎã»ØÆ³¡¦²þÁ±¤ò¤·¤Æ¤¤¿·ò¹¯¤Î¥¸¥§¥Í¥é¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£
¸¿Í¤Î¶µ¤¨
¥³¥é¡¼¥²¥ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤È
¥Í¥Ð¥Í¥Ð¿©ºà¤Ç´¥ÁçÂÐºö¤ò
¡ÖÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î°ì¼ï¡£Èé¤Ä¤¤Îµû¤ä·Ü¤ÎÈé¡¢¹ü¤Ä¤¤Î·ÜÆù¡¢µí¤¹¤¸¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÎÆâ¤ÇÈ©¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥é¡¼¥²¥ó¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÂ¿¤¯´Þ¤àµ¨Àá¤ÎÌîºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ç´Ëì¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢´¥Áç¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¥Í¥Ð¥Í¥Ð¿©ºà¤Ç¤¹¡£»³¤¤¤â¤ä¥ª¥¯¥é¡¢¥Õ¥³¥¤¥À¥ó¤ò´Þ¤à³¤ÁðÎà¤â´¥ÁçÂÐºö¤È¤·¤Æ¸¥Î©¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤ÏÄ´ÍýË¡¤Ë¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¯¡¢ßÖ¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎÄ´ÍýË¡¤è¤ê¤â¡¢ÎÁÍý¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿åÊ¬¤¬¤È¤ì¤ë¡¢¾ø¤¹¡¢¼Ñ¤ë¡¢¤æ¤Ç¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´ÍýË¡¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¥ì¥·¥Ô¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¡ª
¡Ö¤¿¤é¤¬¤È¤ì¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Îµù»ÕÄ®¤òÎ¹¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Ä¹¤¤¤â¤Ï¼Ñ¹þ¤Þ¤º¡¢±ÉÍÜ¤È¿©´¶¤òÀ¸¤«¤¹¤è¡×
¤¿¤é¤ÈÄ¹¤¤¤â¤Î¥È¥Þ¥È¥ê¥¾¥Ã¥ÈÉ÷
ºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)À¸¤¿¤é¤ÎÀÚ¤ê¿È2ÀÚ¤ì¥Û¡¼¥ë¥È¥Þ¥È´ÌµÍ¡Ê400gÆþ¤ê¡Ë½´ÌÎä¤ä¤´ÈÓ100gÄ¹¤¤¤â150g¶Ì¤Í¤®½¸Ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê1¤«¤±Ê¬¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤êÅ¬µ¹¤¢¤ì¤Ð¥í¡¼¥ê¥¨1Ëç¤¢¤ì¤ÐÊ´¥Á¡¼¥ºÅ¬µ¹±ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦
ºî¤êÊý¶Ì¤Í¤®¤Ï1Ñ»ÍÊý¤ËÀÚ¤ë¡£Ä¹¤¤¤â¤ÏÈé¤Ä¤¤Î¤Þ¤Þ1 ¡Á 2 Ñ³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¤¿¤é¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤Ã¤Æ±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ê¡¢¿å¤±¤ò¿¡¤¯¡£¥È¥Þ¥È´Ì¤Î¥È¥Þ¥È¤Ï¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¤¿¤é¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢1¤Î¥È¥Þ¥È¡¢¤¢¤ì¤Ð¥í¡¼¥ê¥¨¡¢±ö¾®¤µ¤¸⅓¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤¹¤ë¡£¿å2¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ÑÎ©¤Æ¤ë¡£Îä¤ä¤´ÈÓ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç£µÊ¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£Ä¹¤¤¤â¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë£µÊ¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£¿å¤¬¤¿¤ê¤Ê¤±¤ì¤ÐÅ¬µ¹¤¿¤¹¡£±öÅ¬µ¹¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£Ê´¥Á¡¼¥º¤È¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦Å¬µ¹¤ò¤Õ¤ê¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬358kcal¡¢±öÊ¬2.4g¡Ë
¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿©ºà¤Î¤è¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼ê·Ú¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤¬¿Íµ¤¤ÎÎÁÍý²È¡£YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKoh Kentetsu Kitchen¡×¤ÇÈëÅÁ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«Ãæ¡£Ãæ3¡¢¾®6¡¢¾®1¤Î1ÃË2½÷¤ÎÉã¡£
¡Ú¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2024Ç¯12·î17Æü¹æ¤è¤ê¡Û
¢¨¥³¥¦¤µ¤ó¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢51ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£