那須川天心、12R大激戦の翌日にラジオ生出演 番組は「お疲れ様メッセージ」募集中
きのう24日にボクシング・WBC世界バンタム級王座決定戦で井上拓真に判定負けした那須川天心が、きょう25日放送のTBSラジオ『SCALP D presents 那須川天心のかんきもラジオ』（毎週火曜 後10：00）に生出演する。
【会見フル動画】那須川天心、井上拓真に判定負けでプロ初黒星「悔いはない」
日本中の注目を集めたビッグマッチで、12ラウンドの大激戦を戦い抜き、判定で敗れてプロ初黒星を喫した天心。試合後会見では悔しさをにじませながらも「こっから始まるなみたいな感覚になりました。すごく人生おもろいなって思いました」「さらにボクシングというものが好きになる一戦でもありました」と前向きな発言も聞かれた。
試合の翌日、まだダメージも残る状態ながらも天心はレギュラーラジオを欠席することなく通常通りに生出演する。番組ではリスナーから「お疲れ様メッセージ」を募集中。天心に直接「お疲れ様」を伝えられる貴重な機会となる。
なお、番組アシスタントの近藤夏子アナは今日が産休に入る前のラスト出演となる。
