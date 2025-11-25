【福袋2026】エクセルシオール カフェ×パディントン 普段使いできるバッグ＆ポーチが登場
ドトールコーヒーは、全国のエクセルシオール カフェで12月25日より、世界中で愛されるパディントンとコラボレーションした『2026 HAPPY BAG』を発売する。発売に先立ち、12月1日より店頭にて予約を開始する。
【写真】大容量で使いやすいオリジナルポーチ
【福袋一覧】
『2026 HAPPY BAG』（A）バッグ・ポーチ＆ビーンズセット（税込7000円）
・オリジナルバッグ
・オリジナルポーチ
・コーヒー豆 エクセルシオール ブレンド（200グラム）
・ドリンクチケット 8枚
『2026 HAPPY BAG』（B）バッグ＆ドリップセット（税込5000円）
・オリジナルバッグ
・ドリップコーヒー エクセルシオール ブレンド（5パック）
・ドリンクチケット 5枚
『2026 HAPPY BAG』（C）ポーチ＆ドリップセット（税込3000円）
・オリジナルポーチ
・ドリップコーヒー エクセルシオール ブレンド（3パック）
・ドリンクチケット 3枚
【商品詳細】
■エクセルシオール ブレンド（Aセット：コーヒー豆／Bセット・C セット：ドリップコーヒー）
ソフトで軽やかなカシューナッツを思わせるコク、ジャスミンのような華やかさ。心和ませる、エクセルシオール カフェのオリジナルブレンド。店舗で提供している、ブレンドコーヒーやカフェラテに使用しているこだわりのコーヒー。
■エクセルシオール カフェ×パディントン オリジナルバッグ
エクセルシオール カフェのブランドカラーであるネイビーを持ち手にあしらった、上品なバイカラーデザインのバッグ。落ち着いたトーンの中にさりげない遊び心を感じられるデザインで、オフィススタイルにもおでかけルックにも自然になじむ。広めのマチで荷物が入れやすく、内ポケットに加えて外ポケットを2つ備えているので、見た目以上の収納力もうれしいポイント。
■エクセルシオール カフェ×パディントン オリジナルポーチ
コロンとしたフォルムがかわいいスクエアポーチ。ゴールドのロゴが上品なアクセントになっており、合皮素材ならではのほどよい艶感があり上質感のあるデザインになっている。大きめサイズで収納力があり、使いやすさも抜群。
■ドリンクチケット
チケット1枚で、好きなドリンクの最小サイズを1杯無料で楽しめる。
【写真】大容量で使いやすいオリジナルポーチ
【福袋一覧】
『2026 HAPPY BAG』（A）バッグ・ポーチ＆ビーンズセット（税込7000円）
・オリジナルバッグ
・オリジナルポーチ
・コーヒー豆 エクセルシオール ブレンド（200グラム）
・ドリンクチケット 8枚
・オリジナルバッグ
・ドリップコーヒー エクセルシオール ブレンド（5パック）
・ドリンクチケット 5枚
『2026 HAPPY BAG』（C）ポーチ＆ドリップセット（税込3000円）
・オリジナルポーチ
・ドリップコーヒー エクセルシオール ブレンド（3パック）
・ドリンクチケット 3枚
【商品詳細】
■エクセルシオール ブレンド（Aセット：コーヒー豆／Bセット・C セット：ドリップコーヒー）
ソフトで軽やかなカシューナッツを思わせるコク、ジャスミンのような華やかさ。心和ませる、エクセルシオール カフェのオリジナルブレンド。店舗で提供している、ブレンドコーヒーやカフェラテに使用しているこだわりのコーヒー。
■エクセルシオール カフェ×パディントン オリジナルバッグ
エクセルシオール カフェのブランドカラーであるネイビーを持ち手にあしらった、上品なバイカラーデザインのバッグ。落ち着いたトーンの中にさりげない遊び心を感じられるデザインで、オフィススタイルにもおでかけルックにも自然になじむ。広めのマチで荷物が入れやすく、内ポケットに加えて外ポケットを2つ備えているので、見た目以上の収納力もうれしいポイント。
■エクセルシオール カフェ×パディントン オリジナルポーチ
コロンとしたフォルムがかわいいスクエアポーチ。ゴールドのロゴが上品なアクセントになっており、合皮素材ならではのほどよい艶感があり上質感のあるデザインになっている。大きめサイズで収納力があり、使いやすさも抜群。
■ドリンクチケット
チケット1枚で、好きなドリンクの最小サイズを1杯無料で楽しめる。