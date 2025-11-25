グローバルボーイズグループ「INI」の佐野雄大（25）が24日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。デビューを勝ち取った21年に放送されたサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」の過酷すぎる裏側を明かした。

この日はメンバーの後藤威尊とともに出演。MEGUMIから「オーディションをサバイブしてさ。並々ならぬ期間だったでしょ？」と振られた後藤は「合宿みたいな感じだったんですけど、やっぱり半年間、やっぱ携帯（電話）とかも取り上げられていたし。もうマジでない状態で」と告白。佐野も「スタッフさんに、最初来た時に、預けて、箱の中に入れられるんですよ、全員が携帯を」とし、昼夜問わず、半年間携帯電話を取り上げられていた状態だったとした。

さらに。後藤は「ホテルにあるテレビも、もう多分主電源、どっかもうコンセント抜かれてて、テレビもつかないみたいな。だからほんとに朝起きて9時から夜9時ぐらいまで練習して寝て、また次の日、みたいな繰り返しを半年やってましたね」と振り返った。

佐野は「たまにレコーディングで外に出れることがあったんですけど、その時に“久しぶりに空見たわ”みたいな感じで。なんか青空が恋しすぎて、みんなお昼の時にご飯食べながら空見て“気持ちいい”って言ってて」と苦笑した。

そんな告白に、MEGUMIも「ウソでしょ？」と驚がく。「ぼる塾」のあんりは「言っていいかわかんないですけど、刑務所じゃないですか？」とツッコんだ。

そんな極限状態のオーディションだったため、後藤は「時間が経てば経つほど、メンタルもだんだん極限に、やっぱりしんどくなっていった。で、自分がほんとに応援されているのかもわかんなくなってきたし、みたいな」。佐野も「（SNSも）見れない。いい意味でも悪い意味でも、ほんとに何も情報がなくて」と回顧。「急に週が変わるごとに、順位の札みたいなプレートを渡されるんですけど、その時に“あれ、変わった”っていうのをどういう経緯で変わったかも分からなくて。そこでメンタル、ブレブレだし」ともらした。

MEGUMIが「喧嘩とかなかったの？」と聞くと、「いや、全然あります」と佐野。「殴り合いとかはないんですけど、みんなそれぞれ真剣だからこその意見とか、気持ちだったりがあるので」としつつ、「余裕もないので。だから、その時によってはほんとにピリピリしてた時も全然ありました」と明かした。