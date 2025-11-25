船越英一郎さん、山崎弘也さん、黒木瞳さんらが、「にしたんクリニック」新CM発表会に登壇しました。

【写真を見る】【 船越英一郎 】 芸歴44年 デュエット曲で歌手デビュー お相手の黒木瞳も絶賛 「 “ 船越魂 ” 感じる」





新CM『恋のたんたん拍子』篇は、昭和レトロな懐かしいにぎやかなスナックが舞台。

「場末のスナックのママ」役を演じる黒木さんと、「客として潜入捜査する刑事役」の船越さんがデュエット曲『恋のたんたん拍子』を店で披露し、客らが大盛り上がりするというストーリー。









船越さんは、イベント冒頭に“きょうは私はこの仕事をして以来緊張しております。きょうが「歌手デビュー」の船越英一郎です”とやや緊張の面持ちで挨拶しました。

今回、芸歴44年目にして人生初のレコーディングを経験。

船越さんは“僕が44年間全く歌わずにきたのはなぜだか知ってますか？音痴だからです”謙遜した様子。

しかし、“（オファーした）西村社長から「世の中テクノロジーでなんとかなります」と言われて…（笑）”オファーを引き受けたと明かすと会場からは笑いが。





船越さん本人の控えめな様子とは裏腹に、デュエットのお相手役の黒木さんからは、“栄えある歌手デビューにお相手させていただきましてありがとうございます。本当に楽しかったです。（船越さんは）苦手っておっしゃってますけど、やっぱりキレがある。そしてお芝居で歌われるんですよ。歌に「船越魂 」が乗り移っていて。ですから私も気持ちをのせていただきました！”と大絶賛。“こんな楽しい録音は生まれて初めて！”とコメントしました。





船越さんは、楽曲がカラオケ配信されることに触れ、“日本はこれから年末、年末といえば宴会シーズン。宴会シーズンにふさわしいＣＭになったなと。日本中が年末に『恋のたんたん拍子』を歌っていただけたら”としっかりピーアールしました。

そのほか、イベントには山崎弘也さん、網啓永さん、見城徹さん、西村誠司さんが登壇しました。



【担当：芸能情報ステーション】