大分市佐賀関で発生した大規模火災の被災者を支援しようと、各地で義援金を募る動きが広がっている。

「佐賀関は豊予海峡を挟んだ隣人であり友人」。佐賀関の東対岸にある愛媛県伊方町の文化交流施設「佐田岬半島ミュージアム」は火災が起きた翌日の１９日、管理するＳＮＳにこう書き込み、義援金の募集を始めた。義援金の募集を提案した同ミュージアムの高嶋賢二館長は「不安を抱える被災者の方々の力になれれば」と話す。

２月の山林火災で甚大な被害を受けた岩手県大船渡市。同市内に本部を置き、岩手、宮城両県でスーパーを展開する「マイヤグループ」は２０日から、全２１店舗に募金箱を設置している。

同社によると、火災での店舗の被害はなかったが、自宅が全焼したり、避難生活を余儀なくされたりした従業員もいた。全国から受けた支援に感謝しているといい、販売促進室長の田中正吾さん（５１）は「非力だが、少しでも恩を返したい」と話す。

大分市も義援金を募集している。１２月１９日まで。振込先は大分銀行大分市役所出張所（普通 ７５２３６３４）、口座名は「大分市佐賀関地域大規模火災義援金」。