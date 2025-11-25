来年での「活動満了」を発表している音楽ユニット「ｏｒａｎｇｅ ｐｅｋｏｅ」（オレンジペコー）の公式サイトが２５日に更新され、ラストライブが来年３月１日に決まったことを報告した。このコンサートをもって２５年間の活動に幕を閉じる。

同ユニットは今年１０月３日に参加した「第３６回高崎音楽祭」のステージで、来年のライブをもって活動終了することを電撃発表。ボーカルのナガシマトモコは「来年のラストライブまでの活動で、いったん幕を引こうかというふうに決断しました。それは、私たちの心の中では、『活動満了』。解散とか終了ということではなくて、活動満了っていう気持ちがありまして」と語り、「満了」と表現した。

そしてこの日、公式サイトで「ラストライブ詳細発表＆先行予約開始！！！」と題して「​ｏｒａｎｇｅ ｐｅｋｏｅ、最後のライブが決定しました！」と報告。日にちは来年３月１日で、場所はＫＴ Ｚｅｐｐ Ｙｏｋｏｈａｍａ。最後のコンサートのタイトルは「ｏｒａｎｇｅ ｐｅｋｏｅ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｂｉｇ Ｂａｎｄ Ｐａｒｔｙ Ｎｉｇｈｔ ＦＩＮＡＬ！！！」で、「伝説のビッグバンドライブが復活＆フィナーレです！！日曜日の早めのお時間になりますので、ぜひ全国の皆様のお越しをお待ちしております。最後の夜を、みんなで一緒に過ごしましょう！！！」と呼びかけた。

ナガシマは自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「今回横浜のみで、他の地方にｏｒａｎｇｅ ｐｅｋｏｅとして最後に行けなくてごめんなさい。色々考えていたのだけど環境的にクリアできず、最善を考えて、ラストはビッグバンドライブで満了することになりました。他地方在住の方には負担をかけてしまうけど。。もし来てもらえたらとても嬉しい。最高の夜にするよ！」とファンにメッセージを寄せた。

「ｏｒａｎｇｅ ｐｅｋｏｅ」はボーカルのナガシマトモコ、ギターの藤本一馬からなるユニット。１９９８年、兵庫県・関西学院大学軽音楽部で結成。在学中にインディーデビューし、２００２年１ｓｔアルバム「Ｏｒｇａｎｉｃ Ｐｌａｓｔｉｃ Ｍｕｓｉ」でメジャーデビュー。「日本ゴールドディスク大賞ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」など数々の賞を受賞。収録曲「Ｈａｐｐｙ Ｖａｌｌｅｙ」は史上初のＦＭラジオ３２局のヘビーローテーション曲となる。０２年にリリースされた２枚目のシングル「やわらかな夜」が大ヒットした。その後ライブを中心に活動、国内・海外のフェスにも出演多数。２０１６年〜２０１９年米ニューヨーク、ロサンゼルスに拠点を移し、その後帰国。それぞれソロ活動も行ってきた。

今年１０月３日に「第３６回高崎音楽祭」のステージで、来年のライブをもって「活動満了」することを発表。ナガシマは、決断に至った理由について「ここまで２５年間やってきたんですけれども、なんというか…２５年前に私たちが音楽を作り始めて、その時に伝えたかったことがだんだん時代が変わっていって、いま２０２５年、来年２０２６年になっていった時に、オレンジペコーのお役目が２０２５年で、自分の中で『あ、満了したんやな』と、ふと思えたんですね」と説明。今後はお互いソロ活動を行うという。