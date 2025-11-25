マウスコンピューターがAmazon ブラックフライデーに参加！ 対象ゲーミングPC・ディスプレイがお買い得
マウスコンピューターは、Amazonが11月24日より開催中のセール「Amazonブラックフライデー」に参加し、ゲーミングPCやディスプレイを、期間中特別価格で提供する。
セールでは、ゲーミングデスクトップモデル「G TUNE FZI7G7TB83SJW105AZ」や23.8型フルHDディスプレイ「XUB2493HS-B6A」などがラインナップされている。
セール対象モデル一例
ゲーミングPC「G TUNE FZI7G7TB83SJW105AZ」
水冷CPUクーラーを搭載し、ゲームプレイから配信まで対応するデスクトップモデル。
【「G TUNE FZI7G7TB83SJW105AZ」スペック表】
CPU：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K
GPU：NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
メインメモリ：32GB（16GB×2）
ストレージ：1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）
OS：Windows 11 Home
水冷CPUクーラー（360mmラジエーター）
保証：3年間センドバック修理保証/24時間365日国内電話サポート
セール価格：374,800円
ディスプレイ「XUB2493HS-B6A」
画面上左右のフレームが細く、視線の移動がスムーズな3辺フレームレスフラットデザイン採用。23.8型フルHD昇降機能付きモデル。
【「XUB2493HS-B6A」スペック表】
パネル種類：IPS方式パネル（ノングレア）
サイズ：23.8型（対角60.5cm、16：9）
リフレッシュレート：100Hz
応答速度：0.5ms（MPRT）
コントラスト比：1,300：1（標準）80,000,000：1（Adv.Contrast機能時）
表示可能解像度：1,920×1,080（最大）2.1MegaPixels
信号入力コネクタ（デジタル）：HDMI×1/ DisplayPort×1
昇降機能、チルト機能、ピボット機能、スウィーベル機能対応