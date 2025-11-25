【Amazon ブラックフライデー 2025】 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

マウスコンピューターは、Amazonが11月24日より開催中のセール「Amazonブラックフライデー」に参加し、ゲーミングPCやディスプレイを、期間中特別価格で提供する。

セールでは、ゲーミングデスクトップモデル「G TUNE FZI7G7TB83SJW105AZ」や23.8型フルHDディスプレイ「XUB2493HS-B6A」などがラインナップされている。

□マウスコンピューターAmazonブランドストアのページ

セール対象モデル一例

ゲーミングPC「G TUNE FZI7G7TB83SJW105AZ」

水冷CPUクーラーを搭載し、ゲームプレイから配信まで対応するデスクトップモデル。

【「G TUNE FZI7G7TB83SJW105AZ」スペック表】

CPU：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

メインメモリ：32GB（16GB×2）

ストレージ：1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）

OS：Windows 11 Home

水冷CPUクーラー（360mmラジエーター）

保証：3年間センドバック修理保証/24時間365日国内電話サポート

セール価格：374,800円

ディスプレイ「XUB2493HS-B6A」

画面上左右のフレームが細く、視線の移動がスムーズな3辺フレームレスフラットデザイン採用。23.8型フルHD昇降機能付きモデル。

【「XUB2493HS-B6A」スペック表】

パネル種類：IPS方式パネル（ノングレア）

サイズ：23.8型（対角60.5cm、16：9）

リフレッシュレート：100Hz

応答速度：0.5ms（MPRT）

コントラスト比：1,300：1（標準）80,000,000：1（Adv.Contrast機能時）

表示可能解像度：1,920×1,080（最大）2.1MegaPixels

信号入力コネクタ（デジタル）：HDMI×1/ DisplayPort×1

昇降機能、チルト機能、ピボット機能、スウィーベル機能対応