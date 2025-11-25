ねぎの甘み＆手羽中のうまみをポン酢じょうゆで爽やかに！「手羽中と長ねぎのポン酢焼き煮込み」
煮込んでくたくたにやわらかくなったねぎの甘みは格別！ でも、ねぎはちょっと焼いて焦げ目をつけたほうが、もっとうまみとコクが増すんですよ。煮込むと骨からおいしいだしが出る手羽中も、皮目をこんがり焼くと、味わいアップ。そんなひと工夫で煮込み時間も短縮できる、お手軽煮ものをご紹介します。
▷市瀬悦子さん
料理研究家。「おいしくて作りやすい家庭料理」をモットーとし、身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが、幅広い層に人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍。
■手羽中と長ねぎのポン酢焼き煮込み
味つけはポン酢しょうゆと砂糖だけ、の簡単レシピ♪
【材料・2人分】＊1人分326kcal／塩分2.5g
・とり手羽中 ・・・8本（約300g）
・長ねぎ（青い部分を含む）・・・ 2本（約200g）
・ゆで卵（熱湯から7分ゆでたもの）・・・ 2個
■Ａ＜混ぜる＞
└ポン酢じょうゆ・・・ 大さじ3
└砂糖 ・・・小さじ1
└水 ・・・1カップ
サラダ油
【作り方】
1．ねぎは6cm長さに切る。
2．フライパンに油小さじ1/2を中火で熱し、ねぎを約1分焼く。こんがりとしたら上下を返して約1分焼き、一度取り出す。
3．続いて油小さじ1/2を足して中火で熱し、手羽中を皮目を下にして並べる。3〜4分焼き、こんがりとしたら上下を返し、さっと焼く。
4．Ａを加えて混ぜ、ねぎを戻し入れて平らにする。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約10分煮る。ゆで卵を加えて強火にし、さっと煮る。
＊ ＊ ＊
焼いて焦げ目をつける、というひと手間を加えるだけで、具材のおいしさが増して、調理時間も短縮できるなんて！ このテクニック、ぜひいろいろな煮込み料理に活用してくださいね。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々