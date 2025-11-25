ねぎの甘み＆手羽中のうまみをポン酢じょうゆで爽やかに！「手羽中と長ねぎのポン酢焼き煮込み」


煮込んでくたくたにやわらかくなったねぎの甘みは格別！　でも、ねぎはちょっと焼いて焦げ目をつけたほうが、もっとうまみとコクが増すんですよ。煮込むと骨からおいしいだしが出る手羽中も、皮目をこんがり焼くと、味わいアップ。そんなひと工夫で煮込み時間も短縮できる、お手軽煮ものをご紹介します。

教えてくれたのは…

▷市瀬悦子さん

料理研究家。「おいしくて作りやすい家庭料理」をモットーとし、身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが、幅広い層に人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍。

■手羽中と長ねぎのポン酢焼き煮込み

味つけはポン酢しょうゆと砂糖だけ、の簡単レシピ♪

手羽中と長ねぎのポン酢焼き煮込み


【材料・2人分】＊1人分326kcal／塩分2.5g

・とり手羽中 ・・・8本（約300g）

・長ねぎ（青い部分を含む）・・・ 2本（約200g）

・ゆで卵（熱湯から7分ゆでたもの）・・・ 2個

■Ａ＜混ぜる＞

　└ポン酢じょうゆ・・・ 大さじ3

　└砂糖 ・・・小さじ1

　└水 ・・・1カップ

サラダ油　

【作り方】

1．ねぎは6cm長さに切る。

2．フライパンに油小さじ1/2を中火で熱し、ねぎを約1分焼く。こんがりとしたら上下を返して約1分焼き、一度取り出す。

3．続いて油小さじ1/2を足して中火で熱し、手羽中を皮目を下にして並べる。3〜4分焼き、こんがりとしたら上下を返し、さっと焼く。

4．Ａを加えて混ぜ、ねぎを戻し入れて平らにする。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約10分煮る。ゆで卵を加えて強火にし、さっと煮る。

＊　＊　＊

焼いて焦げ目をつける、というひと手間を加えるだけで、具材のおいしさが増して、調理時間も短縮できるなんて！　このテクニック、ぜひいろいろな煮込み料理に活用してくださいね。

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々