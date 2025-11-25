野田愛実が、全国6都市・中国4都市を巡った＜EMI NODA Asia Tour 2025 “blue”＞を11月23日の東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにてファイナルを迎えた。

本ツアーは、7月23日にリリースされた1stアルバム『blue』の世界観をそのまま体感できる、五感浸透型のステージ。演出・照明・歌声すべてが“blue”の物語を紡ぎ、会場はまるで感情の海へ沈んでいくような没入感に包まれた。

アルバムに込められた「未熟」「儚さ」「自分と向き合う」というテーマが丁寧に重ねられたセットリストは、まさに“心を揺らす旅”。特に後半パートでは、静かに涙を拭う観客が次々と広がり、会場はまるで“涙活”のような一体感に。感情が溢れ、誰もが自分自身の「blue」と向き合う時間となった。

MCでは「皆さんが会いに来てくれて、温かい笑顔で「大丈夫だよ」と背中を押してくれたから、私は歌うことが、自分自身を愛することができました。皆さんにとっても一緒に過ごした、このかけがえのない時間が、自分を認めて愛してあげられる、そんな時間であったら嬉しいです」とファンへの感謝の気持ちを語った。

アンコールの最後には、テレビ東京系アニメ『FAIRY TAIL 100年クエスト』エンディングテーマ「ties」を会場全員で大合唱。“絆”を歌うこの楽曲が、涙で濡れた会場を優しく包み込み、ツアーは大きな感動とともに幕を閉じた。

心を浄化し、感情を整えてくれる“blueの世界”。野田愛実は今後も、その歌声で人々の涙に寄り添い続ける。

◾️セットリスト OP.Into the BLUE

M1.シャッター

M2.自在

M3.怪獣(cover)

M4.hands

M5.bae

M6.夏の夜

M7.feel

M8.VISION

M9.衝動

M10.TSUBOMI

M11.butterfly effect

M12.おかえり

M13.明日

M14.Only Human(cover)

M15.ロスタイム encore

En1.cover

En2.yourself

En3.ties