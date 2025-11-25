椎名林檎が、2026年春にライブツアー＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞の開催することを発表した。

2013年以来となる＜党大会＞。前回の＜党大会 平成二十五年神山町大会＞は東京限定での開催だったが、今回は“列島巡回”、つまり日本列島の各地をまわる＜党大会＞の全国行脚となる。

椎名林檎の直近のライブツアー＜(生)林檎博’24―景気の回復―＞が、アリーナクラスの会場での開催だったのに対し、今回は＜党大会＞に相応しく、音響に定評のあるホールが厳選されたとのこと。2026年3月17日から5月28日まで、全国8会場18公演で行われる＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞にぜひ足を運んでみて欲しい。

ライブの詳細は、オフィシャルサイト・SR猫柳本線の「椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回」総合ページをご確認いただきたい。オフィシャルファンクラブの「林檎班」並びに「SR猫柳本線ポケット」では、会員先行のチケット受付も実施している。

◾️＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞ 2026年

3月17日（火）18:00 19:00 大阪 ザ・シンフォニーホール

3月18日（水）18:00 19:00 大阪 ザ・シンフォニーホール

3月24日（火）18:00 19:00 広島 呉信⽤⾦庫ホール

3月25日（水）18:00 19:00 広島 呉信⽤⾦庫ホール

4月1日（水）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

4月2日（木）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

4月9日（木）18:00 19:00 福岡 アクロス福岡シンフォニーホール

4月10日（金）18:00 19:00 福岡 アクロス福岡シンフォニーホール

4月18日（土）18:00 19:00 山形 やまぎん県⺠ホール

4月19日（日）17:30 18:30 山形 やまぎん県⺠ホール

4月25日（土）18:00 19:00 兵庫 神⼾国際会館 こくさいホール

4月26日（日）17:30 18:30 兵庫 神⼾国際会館 こくさいホール

4月30日（木）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

5月1日（金）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

5月19日（火）18:00 19:00 静岡 アクトシティ浜松

5月20日（水）18:00 19:00 静岡 アクトシティ浜松

5月27日（水）18:00 19:00 群馬 ⾼崎芸術劇場 詳細：https://tour.kronekodow.com/totaikai_reiwa8/