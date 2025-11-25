ONSENSEが、いい風呂の日・11月26日に3rdデジタルシングル「ぽかぽかハッピー」を配信リリースすることを発表した。

デビュー曲から3作連続、水曜日のカンパネラのサウンドプロデューサーとして知られるケンモチヒデフミが作詞を手がけ、湘南乃風や緑黄色社会など数多くのアーティストと楽曲を制作しているsoundbreakersが作曲を手掛けた1曲。何気ない日常の中にある“ハッピー”と“ラッキー”を「お風呂上がりの幸せ」に重ね合わせ、『がんばりすぎず、自分らしく』という想いを込めた、現時点での“マイペースでいいじゃんSong決定版”になっているという。

またリリース同日の20時にはMVも公開される。MVでは、一つ屋根の下、カオスな世界観の中で、それぞれが自由な日常を楽しむメンバーたちの姿が。観終わる頃には心がぬくぬくと温まる、ONSENSEの魅力が詰まった一作に仕上がっているとのことだ。

◆ ◆ ◆

■ONSENSE コメント

ぽかぽかと心があたたまり、ぬくぬくできるちょうどいい“湯加減”の曲になりました。

お風呂上がりだけじゃなく、日常のいろんな瞬間にふっと寄り添える一曲になって、みなさんがマイペースになれる時間をそっと応援できる、そんな決定版の曲になれたらうれしいです。

ライブでは〈ハッピー・ラッキー〉の振り付けを一緒に楽しんでいただきたいです！

今年の最後は、「ぽかぽかハッピー」を聴いて、ぬくぬくとお過ごしください。

◆ ◆ ◆

また、＜3rdデジタルシングル「ぽかぽかハッピー」配信リリース記念 マイペースオンライン特典会＞が12月13日に初開催される。詳細は公式サイトを確認して欲しい。

さらに、『TikTokマイペースシェアキャンペーン』も決定。条件に合わせてTikTokへ投稿すると『お風呂上がりのぽかぽかしたあなたへ───メンバーからの“ぬくぬくボイス付きフォト”』がもらえるとのことなので、ぜひこちらもチェックしていただきたい。

◾️3rdデジタルシングル「ぽかぽかハッピー」

2025年11月26日（水）0時

配信：https://lnk.to/POKAPOKA_HAPPY 作 詞：ケンモチヒデフミ

作 曲：soundbreakers

■＜ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION＞ 日 時：2025年12月6日（土）

会 場：広島グリーンアリーナ

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/hiroshima/2025/