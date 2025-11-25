25日（火）各地で急な雷雨や突風、西日本では黄砂にも注意してください。関東や東海は師走の寒さになるでしょう。

＜25日（火）の天気＞

日本海と太平洋沿岸にそれぞれ低気圧が進んでいます。西日本〜東日本の太平洋側で雨の降っているところがあり、沿岸部ほど雨が長引く見込みです。また、日本海の低気圧は上空に寒気を伴っており、大気の状態が不安定になっています。午後は日本海側で広く雨が降り、雷を伴って雨脚の強まるところがありそうです。突風やひょうにもご注意ください。

夜は低気圧の通過する東北で雨の範囲が広がる見込みです。東北日本海側北部ではこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところがありますので、少しの雨でも土砂災害に十分注意してください。北海道は午後も晴れ間があるでしょう。また、西日本〜沖縄には季節外れの黄砂が飛んでくる予想です。黄砂混じりの雨や雨上がりの飛来にお気をつけください。

＜予想最高気温（前日差）＞

関東や東海では朝からほとんど気温が上がらず、昼間も師走の寒さになりそうです。西日本も午後は風冷えになるでしょう。札幌 10℃（-3）、仙台 15℃（-1）、新潟 17℃（＋2）、東京 12℃（-7）、名古屋 13℃（-6）、大阪 16℃（-3）、鳥取 19℃（-1）、高知 19℃（-1）、福岡 19℃（±0）。

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

26日（水）は天気が回復しますが、山陰では午前中まで冷たい雨が降る見込みです。27日（木）は前線の影響でくもりや雨のところが多いですが、週末は広く日差しが届くでしょう。沖縄は晴れる日が多いですが、27日（木）と28日（金）は雲が多くなりそうです。

■北日本・東日本26日（水）は冬型の気圧配置で、東北日本海側や北陸で冷たい雨や風が強まりそうです。関東や東海では日差しと暖かさが戻るでしょう。27日（木）は広く晴れますが、週末は北日本や北陸で雨や雪が降る見込みです。