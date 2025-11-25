globe、12thシングル「Love again」がNetflix恋愛リアリティショー『ラヴ上等』主題歌に決定
globeが、12月9日からNetflixで配信がスタートする恋愛リアリティショー『ラヴ上等』の主題歌に、楽曲「Love again」が決定したことを発表した。
『ラヴ上等』は、『あいの里』や『ボーイフレンド』など数々の話題となる恋愛リアリティショーを配信してきたNetflixが 社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人でお届けする喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。誰も見たことのない、予測不能の恋愛リアリティショーだ。
また「Love again」は1998年、同名の3rdアルバムのリード曲としてリリースされたglobe12枚目のシングル曲。後にバラエティ番組『学校へ行こう』内の企画「B-RAP HIGH SCHOOL」で軟式globeがネタ曲として使用したことで話題となり、今なお多くの人に親しまれているなダンスナンバー。『ラヴ上等』のMCで本作の企画・プロデュースを手がける俳優・タレントのMEGUMIは「Love again」の主題歌抜擢に際して、「かつて小室ファミリーが放っていたあの勢いと、この作品の熱量が見事に重なり合う曲。恋を少し遠ざけていた人にも、“もう一度恋をしてみよう”という前向きな気持ちを届けてくれると思います」と太鼓判を押しているという。
◾️Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』
企画・プロデュース：MEGUMI
MC：MEGUMI、AK-69、永野
主題歌：Love again / globe
エグゼクティブ・プロデューサー：太田大 (Netflix)
プロデューサー：緒方夏子
演出：木村剛
総合演出：池田睦也
制作プロダクション：スタッフラビ
製作：Netflix
配信スケジュール：
12月9日（火）エピソード1〜4
12月16日（火）エピソード5〜7
12月23日（火）エピソード8〜10
「ラヴ上等」作品ページ https://www.netflix.com/ラヴ上等
「ラヴ上等」予告編動画 https://www.youtube.com/watch?v=_be-K3glWmA
関連リンク
◆globe オフィシャルサイト
◆globe 30周年記念サイト