プレミアリーグで珍事…エバートンMFが味方の顔面を平手打ちして退場
エバートンのMFイドリッサ・ゲイェが味方との衝突で退場処分を受けたプレミアリーグ史上4人目の選手となった。イギリス『メトロ』が伝えている。
事件が起きたのは、24日のプレミアリーグ第12節マンチェスター・ユナイテッド戦(○1-0)の前半13分だった。
ゲイェがチームメイトのDFマイケル・キーンと口論になり、応酬がエスカレート。キーンがゲイェを突き飛ばすと、ゲイェはキーンの顔を平手で叩き、主審は迷わずレッドカードを提示した。
イギリス『スカイ・スポーツ』によると、仲間同士のいざこざによる退場はプレミアリーグで4例目だという。
最も有名なのは2005年のニューカッスルで、リー・ボウヤーとキーロン・ダイアーが試合中に殴り合い、双方が退場となった。2008年にはストーク・シティのリカルド・フラーが主将アンディ・グリフィンの顔を平手打ちして退場している。これらの事例では、当事者同士は普段から仲が良く、試合で熱くなったことが原因となっていた。
事件が起きたのは、24日のプレミアリーグ第12節マンチェスター・ユナイテッド戦(○1-0)の前半13分だった。
ゲイェがチームメイトのDFマイケル・キーンと口論になり、応酬がエスカレート。キーンがゲイェを突き飛ばすと、ゲイェはキーンの顔を平手で叩き、主審は迷わずレッドカードを提示した。
最も有名なのは2005年のニューカッスルで、リー・ボウヤーとキーロン・ダイアーが試合中に殴り合い、双方が退場となった。2008年にはストーク・シティのリカルド・フラーが主将アンディ・グリフィンの顔を平手打ちして退場している。これらの事例では、当事者同士は普段から仲が良く、試合で熱くなったことが原因となっていた。
MFイドリッサ・ゲイェがDFマイケル・キーンと衝突し、GKジョーダン・ピックフォードに引き離される