モデルの亜希（56）が、元夫でプロ野球選手として活躍した清原和博さん（58）の最新ショットを公開し、話題になっている。

【映像】笑顔の清原和博さんや家族ショット

23歳の長男・正吾さん、20歳の次男・勝児さん、2人の子どもがいる亜希。Instagramでは、30分で作った品数豊富なお弁当やサプライズで誕生日を祝ってもらった家族ショットなど、日常の様子を発信してきた。

2025年9月29日の投稿では、清原さんが出席するトークショーにマネージャーとして帯同したことを報告。「あんなに無防備にカラダ中で笑う清原さんの笑顔に、きょうはありがとうMAX！5分くらい待ち受けにしようかな、5分くらい…」と、笑顔で写る清原さんの写真を添えてコメントしていた。

背番号「5」を背負う元夫・清原和博さんの姿に感激

11月24日には深夜にストーリーズを更新。背番号「5」のTシャツを着た清原さんの最新ショットを披露し、「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜2002年優勝メンバー同窓会〜 この方の背中…日によって大きさが変わる。きょうの背中はとても大きかった… 感謝」と、23日に行われたイベントを振り返りつつ、心境をつづった。（『ABEMA NEWS』より）