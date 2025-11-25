僕が見たかった青空が、12月17日にリリースする7thシングル「あれはフェアリー」に収録される、雲組楽曲「カイロに月」のMVを公開した。

◆僕が見たかった青空 動画

「カイロに月」は、雲組メンバー10名で構成され、工藤唯愛がメインメンバーを務める。卒業までの残りわずかの学生生活が描かれた、冬の青春ソングとなっており、カイロのようなあたたかさで未来へ踏み出す勇気をくれる楽曲に仕上がっているとのこと。

MVは、最後の冬休みに景色を眺める主人公が学校生活の様々な記憶を思い出すストーリーとなっており、メインメンバーを務める工藤の無邪気な表情や視線の演技が印象的で、楽曲の持つ“ぬくもり”をより一層感じられる映像になっているという。

◾️工藤唯愛 コメント

最初は臆病な主人公が、卒業間近の学校生活で友達と一緒に思い出を作ったり、恋をすることの楽しさを知ったりして毎日楽しく過ごせるようになっていくストーリーになっています。MVの冒頭にカイロを持ちながら歩いてるシーンでは、友達との思い出を懐かしむ表情や目線を意識して頑張りました。廊下、屋上などの日常生活のシーンではメンバーの楽しそうな姿、グラウンドで踊ってるシーンでは僕青の青春らしさを感じていただけると思います。前向きに歩き出していく姿、人と人との温かさとカイロの暖かさを重ねて見ていただきたいです！

僕が見たかった青空は、現在リリースを記念した全国個別握手会、オンライン個別お話し会、そして初の試みとなる個別オンラインサイン会を開催中。今後、「個別握手会&グループ握手会」の開催、「僕青全国フリーライブ&握手会」の開催も決定している。そして、12月20日にはスペシャルなリリースイベント＜僕青クリスマス2025＞を東京・有明GYM-EXにて開催。さらに、12月28日には東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて、過去最大規模となるワンマンライブ＜BOKUAO青春納め2025＞も行われる。チケットはFC2次先行受付中だ。

◾️7thシングル「あれはフェアリー」

2025年12月17日（水）発売

予約：https://bokuao.lnk.to/7thSG ◆初回盤Type-A（CD+Blu-ray）

AVCD-61632/B ￥2,000（税込） ［CD］

01.あれはフェアリー

02.カイロに月

03.This is heaven !

04.あれはフェアリー（off vocal）

05.カイロに月（off vocal）

06.This is heaven !（off vocal） ［Blu-ray］

・「あれはフェアリー」Music Video

・「あれはフェアリー」Music Videoメイキングドキュメンタリー

・特典映像「『青空について考える』2025 パフォーマンスビデオ ドキュメンタリー」 [封入特典]

・僕青トレカ 絵柄A（全24種類のうち1種類ランダム封入）

・抽選特典応募シリアルナンバー ◆初回盤Type-B（CD+Blu-ray）

AVCD-61633/B ￥2,000（税込） ［CD］

01.あれはフェアリー

02.カイロに月

03.反響のティッピングポイント

04.あれはフェアリー（off vocal）

05.カイロに月（off vocal）

06.反響のティッピングポイント（off vocal） ［Blu-ray］

・「カイロに月」Music Video

・「カイロに月」Music Videoメイキングドキュメンタリー

・特典映像「7thシングル発売記念！青空組vs雲組 セブンバトル」 [封入特典]

・僕青トレカ 絵柄B（全24種類のうち1種類ランダム封入）

・抽選特典応募シリアルナンバー ◆僕青LIVE盤（CD+Blu-ray）

AVCD-61634/B ￥11,000（税込） ［CD］

01.あれはフェアリー

02.カイロに月

03.君と見た空は

04.あれはフェアリー（off vocal）

05.カイロに月（off vocal）

06.君と見た空は（off vocal） ［Blu-ray］

・結成2周年記念 僕が観たかったワンマンライブ vol.2

・アオゾラサマーフェスティバル2025 [封入特典]

・僕青トレカ 絵柄C（全24種類のうち2種類ランダム封入）

・抽選特典応募シリアルナンバー ◆通常盤 CD only（CD）

AVCD-61635 ￥1,200（税込） ［CD］

01.あれはフェアリー

02.カイロに月

03.あれはフェアリー（off vocal）

04.カイロに月（off vocal） ◆僕青イベント盤（CD）

AVC1-61636 ￥1,500（税込） ［CD］

01.あれはフェアリー

02.カイロに月

03.君と見た空は

04.あれはフェアリー（off vocal）

05.カイロに月（off vocal）

06.君と見た空は（off vocal）