【俺はお前の天使になりたい】 【天使を追いかけて】 11月25日発売 各1,000円

ワニブックスは、四谷シモーヌ氏の初小説「俺はお前の天使になりたい」と「天使を追いかけて」電子書籍版を11月25日に発売する。価格は各1,000円。

90年代に「女の子のための NEW ROMANTIC STORIES!!」をキャッチコピーに刊行された「キララノベルス」が平成レトロブームの令和に復活。

BL界のレジェンド四谷シモーヌ氏の作品を皮切りに、今後5カ月連続リリースが予定されている。

「俺はお前の天使になりたい」

【あらすじ】

幼い頃に両親を亡くした巽は、父の親友の息子、貢と兄弟のようにして育つ。巽は「居候」の負い目から、貢を

好きだという気持ちをずっと隠していたのだが…。

「貢、俺が側にいてやるよ。だから、泣くな！」

俺が、お前のこと、守ってやるから――――――。

その時、腕の中のマシュマロが、シュークリームのように嬉しそうな声で囁いた。

「巽くん、じゃあ、今日からきみは僕の天使ですね……」

（イラスト：不破慎理）

「天使を追いかけて」

【あらすじ】

子供の頃から F1 レーサーに憧れていた森下駆は、19 歳になった今、その夢とひきかえにチームのオーナーの恋

人となる。ビジネスだけの関係のはずが、いつしか駆は彼に恋をしてしまう。華麗でドラマチックな物語。

一瞬、駆はそれに見惚れた。

それまでの冷たさを消し、一瞬にして甘く優しい雰囲気を纏った彼の端正な顔を、ただ息を呑んで見つめた。

だが、その優美な曲線を描く唇で、天野は彼にこう言った。

「結構、うちのマシンのシートに乗せてあげてもいい。……ただし、ベッドの中で僕を後悔させなければ」

(イラスト：本仁 戻)

(C)四谷シモーヌ/ワニブックス