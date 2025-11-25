四谷シモーヌ氏のBL「俺はお前の天使になりたい」と「天使を追いかけて」電子書籍版が本日発売
ワニブックスは、四谷シモーヌ氏の初小説「俺はお前の天使になりたい」と「天使を追いかけて」電子書籍版を11月25日に発売する。価格は各1,000円。
90年代に「女の子のための NEW ROMANTIC STORIES!!」をキャッチコピーに刊行された「キララノベルス」が平成レトロブームの令和に復活。
BL界のレジェンド四谷シモーヌ氏の作品を皮切りに、今後5カ月連続リリースが予定されている。
「俺はお前の天使になりたい」【あらすじ】
幼い頃に両親を亡くした巽は、父の親友の息子、貢と兄弟のようにして育つ。巽は「居候」の負い目から、貢を
好きだという気持ちをずっと隠していたのだが…。
「貢、俺が側にいてやるよ。だから、泣くな！」
俺が、お前のこと、守ってやるから――――――。
その時、腕の中のマシュマロが、シュークリームのように嬉しそうな声で囁いた。
「巽くん、じゃあ、今日からきみは僕の天使ですね……」
（イラスト：不破慎理）
「天使を追いかけて」【あらすじ】
子供の頃から F1 レーサーに憧れていた森下駆は、19 歳になった今、その夢とひきかえにチームのオーナーの恋
人となる。ビジネスだけの関係のはずが、いつしか駆は彼に恋をしてしまう。華麗でドラマチックな物語。
一瞬、駆はそれに見惚れた。
それまでの冷たさを消し、一瞬にして甘く優しい雰囲気を纏った彼の端正な顔を、ただ息を呑んで見つめた。
だが、その優美な曲線を描く唇で、天野は彼にこう言った。
「結構、うちのマシンのシートに乗せてあげてもいい。……ただし、ベッドの中で僕を後悔させなければ」
(イラスト：本仁 戻)
(C)四谷シモーヌ/ワニブックス