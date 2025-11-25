『キューティーハニー』阿部なつきがOL・オタク・ホストに!? 華麗な返信姿を一挙解禁
DMM TVにて本日配信スタートした阿部なつき主演のオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』より、OL、オタク、ホストなど、キューティーハニーの華麗な変身姿を披露するビジュアルが解禁となった。
【写真】阿部なつきがOL・オタク・ホストに!? 戦闘シーンも！
1973年に永井豪による原作漫画が誕生して以来、テレビアニメ、実写映画、舞台など長年にわたりさまざまなメディアミックス作品が展開され、日本だけに留まらず世界中に多くのファンをもつ大人気シリーズ『キューティーハニー』。伝説的ヒロインである如月（きさらぎ）ハニーが、ついに令和の時代に装いも新たに登場する。ハニーを阿部なつきが演じる。
大企業の社長令嬢として平穏に暮らしていた如月ハニーは、ある日突然、借金取りに追われるどん底生活に転落。しかしその正体は、「空中元素固定装置」によって造られたアンドロイドであり、“愛の戦士・キューティーハニー”として亡き父の遺志を継ぎ、悪に立ち向かう。
ハニーの武器といえば、状況に応じて自由自在に姿を変える変身能力。今回解禁されたビジュアルでは、会社に潜入する制服姿の＜OL＞や、メカの知識で窮地を乗り切る＜オタク＞、その魅力で相手を魅了する＜カリスマホスト＞、怒りのアクションさく裂の＜プロレスラー＞、そして赤いショートヘアとタイトスーツに身を包んだ“愛と正義の戦士”としての勇姿まで、多彩な顔を次々と披露する。
そんなハニーの前に立ちはだかるのは、冷酷非情な女社長・黒尾豹子（橋本梨菜）。美女同士の宿命の対決、愛と憎しみが交錯するバトルシーンも圧巻。オリジナルストーリーならではの新展開を通して、令和版『キューティーハニー』の魅力が余すところなく描かれる。
オリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』は、DMM TVにて独占配信中（全15話）。
