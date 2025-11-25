レイカーズが八村塁の“後輩”と2ウェイ契約…ゴンザガ大出身、昨季はネッツで平均12.1得点7.2リバウンド

『ESPN』は11月25日（現地時間24日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが25歳のドリュー・ティミーと2ウェイ契約を結んだことを報じた。

208センチ107キロのティミーは、八村の“後輩”にあたるゴンザガ大学出身。2022－23シーズンに1試合平均21.1得点7.5リバウンド3.2アシスト1.0ブロックの活躍を見せたが、NBAドラフトで指名を受けることなく、Gリーグのウィスコンシン・ハードでプロキャリアを始めた。

ストックトン・キングス、ロングアイランド・ネッツでもプレーすると、2024－25シーズンにブルックリン・ネッツと複数年契約を締結。9試合の出場で同12.1得点5.3リバウンド2.2アシストを挙げたが、2025年10月に解雇された。その後はレイカーズ傘下のサウスベイ・レイカーズへ加入。6試合で同25.5得点7.5リバウンド4.0アシスト1.2スティールを記録していた。

なお、16試合を終えて12勝4敗の成績を残すレイカーズは、ティミー獲得のためクリスチャン・コロコを解雇するという。