¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡ÙÆþ¥×¥ìÂè11ÃÆ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É¤Ë
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè11ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¥¢¥Ë¥á»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¡È¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤µ¤ÏÌ¤Åþ¤ÎÎÎ°è¤Ø
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡£²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©󠄀Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢µ´»¦Ââ¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£2020Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯2·î¤è¤ê¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¾å¸¹½¸·ë¡¢¤½¤·¤ÆÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤Ø¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÁ°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë145°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù¤¬³«ºÅ¡£5·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤ò»°Éôºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ØÂè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬7·î18Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡¡Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè11ÃÆ¤Ï¡Ö¸¶ºî¼Ô¡¦¸ãÆ½¸ÆÀ¤À² ÉÁ¤²¼¤í¤·´Õ¾Þ¸æÎé¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É¡×¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¸ãÆ½¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿A5¥µ¥¤¥º¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É¤¬¡¢11·î29Æü¤è¤êÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë