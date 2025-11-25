乃木坂46・久保史緒里、初エッセイ集より屋久島への旅行を綴ったエッセイ序文公開
11月27日に乃木坂46を卒業する久保史緒里の初の書き下ろしエッセイ『LOST LETTER』（幻冬舎より12月16日発売）より、屋久島への旅行を綴ったエッセイ「屋久島 一歩、二歩、三歩」の序文と、手紙を手放した夜の写真が解禁された。
久保の部屋には、トップアイドルとして生きてきた9年間に綴りながらも渡せなかった、約150通の手紙があった。卒業発表直前の短い夏休みに、彼女は訪れた屋久島でその手紙を燃やすことにした――。
本書は、その旅の道中や縄文杉への登山で去来した思いを綴ったエッセイと、「嫌われたくない人間」であると自覚する久保が読者に宛て、自身の人生経験を凝縮して書き下ろした「17通の手紙」からなる1冊となっている。幼い頃から卒業を目前に控えた現在に至るまでを振り返るロングインタビューに加え、手紙を手放した屋久島の夜と、手紙を綴ってきた自宅で撮影された貴重な写真も収録されている。
今回解禁された写真は、乃木坂46在籍の9年間に書き溜めて、渡せなかった150通の手紙――。夏休みに訪れた屋久島で1通1通確かめながら、愛おしそうに火に焚べる久保の一瞬の表情をとらえた一枚となっている。
【「屋久島 一歩、二歩、三歩」序文】
夏休み明けの仕事始めの日。メンバーに、卒業を告げる。その次の日、ブログで卒業を世間に発表する。
運命的に生まれたこのスケジュール。人生の岐路を前にして、一週間の夏休みという大きな余白を渡された。
「君は、これから先どう生きる？」
試されているようにも感じた。最後の夏休みをどう過ごそうか。
そういえば、いつか行ってみたいと思っていた場所があるな。
私は、九年間の決別と新しい人生へのスタート切るために、
渡せなかった手紙を抱えて、屋久島に行くことにした。
久保史緒里エッセイ『LOST LETTER』は、幻冬舎より12月16日発売。定価2000円（税別）。
