『ドラゴンボール』人気キャラ投票の結果発表 1stステージは人造人間18号が健闘
漫画『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）初の全世界キャラクター人気投票「DRAGON BALL THE ONE」の1stステージの結果が発表された。1位は孫悟空、2位はベジータ、3位は孫悟飯、4位はベジット、5位はピッコロとなっている。
【画像】ブルマ意外な順位！『ドラゴンボール』人気キャラ投票80位までの結果
6位はトランクス（青年）、7位はバーダック、8位は人造人間18号、9位はセル、10位はフリーザ。途中順位では9位が人造人間18号だったが、セルを抜いて1つ順位を上げた。
11位はクリリン、12位は天津飯、13位はブルマ、14位はヤムチャ、15位はゴテンクス、16位は人造人間17号、17位はランチ、18位は孫悟天、19位はビーデル、20位は戦闘力5のおやじとなっている。
また、80位以内に残れなかったキャラクターの中から1キャラが復活する敗者復活戦が開始。主なキャラクターはウーロンに狙われた娘、手斧を持ったおやじ、プテラノドン、巨大魚、占いババなど多数いる。
投票対象キャラクターは漫画『DRAGON BALL』に登場する212キャラクターで、投票受付期間中は特設サイトから1日1回、日本のみならず世界各国からも投票可能。
全4ステージにわたるサバイバル形式で開催され、ステージが進むごとに投票対象のキャラクターが減っていき、各ステージの終了後にはXで敗者復活戦を実施、1キャラクターが復活し、次ステージへ進出する。
最終順位は2026年1月24日正午〜ドラゴンボール公式 YouTube チャンネルにて特別配信番組で発表予定となっている。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。
