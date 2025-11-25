柏木由紀子77歳、美スタイルが際立つニットワンピース姿が「素敵すぎる」 絶賛の声多数
女優の柏木由紀子が、25日までにインスタグラムを更新。ニットワンピース姿を披露すると、ファンから称賛が集まった
【写真】柏木由紀子77歳が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
そんな彼女が投稿したのは、美スタイルが際立つソロショット。写真には、ニットワンピースにファーベスト、そして母が愛用していたというエルメスのハンドバッグを持って佇む姿が収められている。ファンからは「素敵すぎる」「わぁ！お洒落！」「ナイスなコーデですね」などの声が寄せられた。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
