アンタッチャブル山崎弘也「夢が1つ叶った」憧れの仕事でアドリブ
【モデルプレス＝2025/11/25】お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也が25日、にしたんクリニックの新CM発表会に、船越英一郎、黒木瞳、綱啓永、株式会社幻冬舎・代表取締役社長の見城徹氏、エクスコムグローバル株式会社・代表取締役社長の西村誠司氏とともに出席。憧れのCMにアドリブで挑んだことを明かした。
【写真】人気芸人、憧れの仕事のイベントで一発ギャグ披露
初の出演となった山崎は「お2人のね、サスペンス篇（のCMを）観て、もう“たんたんたんたん”で、体に“たんたんたんたん”が染み込んだ中で、私も参加させていただいて、非常に光栄なことでございます」と、CMでお馴染みの言葉を取り入れた山崎らしいトークで会場を盛り上げた。続けて「本当に夢が1つ叶ったという。本当に素晴らしい現場でございました」と笑顔を見せた。
さらに撮影を振り返り「本当に冗談だろって言われるかもしれないですけど、私のシーンっていうのは本当にアドリブというか、決まっていないんですよ」と告白。「単純にお2人の歌を聞いたら乗っちゃって」と船越と黒木のデュエットに自然と体が動いたと話した。「そのくらい現場もすごくノリに乗っていますし、なんか盛り上がっちゃって、とにかく夢のような時間でしたね」と楽しんだ様子だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気芸人、憧れの仕事のイベントで一発ギャグ披露
◆山崎弘也、憧れのCM出演に笑顔
初の出演となった山崎は「お2人のね、サスペンス篇（のCMを）観て、もう“たんたんたんたん”で、体に“たんたんたんたん”が染み込んだ中で、私も参加させていただいて、非常に光栄なことでございます」と、CMでお馴染みの言葉を取り入れた山崎らしいトークで会場を盛り上げた。続けて「本当に夢が1つ叶ったという。本当に素晴らしい現場でございました」と笑顔を見せた。
◆山崎弘也、CM撮影はアドリブ
さらに撮影を振り返り「本当に冗談だろって言われるかもしれないですけど、私のシーンっていうのは本当にアドリブというか、決まっていないんですよ」と告白。「単純にお2人の歌を聞いたら乗っちゃって」と船越と黒木のデュエットに自然と体が動いたと話した。「そのくらい現場もすごくノリに乗っていますし、なんか盛り上がっちゃって、とにかく夢のような時間でしたね」と楽しんだ様子だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】