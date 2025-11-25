工藤静香「大豆パーティー」手料理が話題「家庭的で素敵」「体に優しそう」
【モデルプレス＝2025/11/25】歌手の工藤静香が11月24日、自身のInstagramを更新。手料理の動画を公開し、反響が寄せられている
【写真】キムタクの55歳妻「体に優しそう」話題の大豆料理
工藤は「甘くて最高な美味しいお豆腐をいただいたので！」とつづり、豆腐ステーキ、鍋料理、貝焼きなどの手料理の動画を公開。「万能ネギと下仁田ネギの育ちが悪いのを収穫」と家庭菜園のネギも収穫し、最後には「大豆パーティーでした」と投稿している。
この投稿には「家庭的で素敵」「こんな手料理食べてみたい」「体に優しそう」「大豆パーティー参加したい」「家庭菜園ネギもすごい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
