お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（49）が、24日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「よゐこ」濱口優（53）との共演番組を振り返った。

お互いの共演経験について、濱口は「相方より毎週会ってる時の方が多かった。2本ぐらい一緒にレギュラーやってたから」と回想。ロケとラジオ番組の収録で頻繁に会っていたといい、「ずっと一緒にいましたね」と振り返った。

そして「とにかく鈴木拓君とやってたあの番組は、終わったのは数年前やけど絶対無理よね、今ね。完全アウトやね」と濱口。「2人で軽トラックに乗ってテントを張って、そこに女性を呼び込んで赤裸々な性の話を聞くっていう最低な番組を」と解説した。

さらに「パクられたぐらいの企画やからね」と説明。設定が酷似した動画を濱口が発見したといい、鈴木は「まだご結婚される前でしたよね」とフォローしたが、濱口は「めっちゃうれしかったのよ。バラエティーとして認められたというか、そういう喜びがあったのよ」と感想を語った。

しかし「そっちの撮影が偶然やってて、鈴木拓がその横を通るみたいな」と濱口。とある建物の前を通りがかった鈴木が「“あれ、ココかな？”って行ったら、そのパクリのセクシービデオ側が撮影してた」と告白。「“あれ、もう始まっちゃってる？またディレクターが変なとんちを効かせてやってんのかな”と思ったら違う」と、当初は遅刻を装ったドッキリ企画を疑ったという。

鈴木は「本当のセクシービデオの現場に行っちゃって。何を思ったか俺も“本物だ！”って言っちゃって。向こう側は“いや、本物はそっちです”って言ってきた」と笑わせたが、濱口は「偶然とはいえ」とあきれていた。