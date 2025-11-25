木村柾哉、高橋恭平、中島颯太「メンズプレッピー」2026年1月号（C）ヘリテージ

【モデルプレス＝2025/11/25】なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太が、2025年12月1日発売のメンズヘア＆ビューティトレンド情報雑誌『Men’s PREPPY（メンズプレッピー）』2026年1月号（ヘリテージ）の表紙に登場する。

◆高橋恭平×木村柾哉×中島颯太、レッドカーペットコーデで登場


今号と表紙と誌面には、映画「ロマンティック・キラー」（12月12日公開）のクアトロ主演キャストから高橋×木村×中島が登場。「レッドカーペットコーデ」で揃えた3人のグループカットとソロカットは美麗カットが並ぶほか、役柄のヘアスタイルや主題歌に関する話も掲載されている。また、上白石萌歌も交えた同作品のクアトロ主演対談も。4人の息の合った掛け合いコメントと共に撮影エピソードなども紹介されている。（modelpress編集部）

◆「メンズプレッピー」2026年1月号内容（抜粋）


・表紙＆Special Interview1／
高橋恭平（なにわ男子）×木村柾哉（INI）×中島颯太（FANTASTICS）

・Special Interview2／
上白石萌歌×高橋恭平（なにわ男子）×木村柾哉（INI）×中島颯太（FANTASTICS）

・Special Interview3／ICEx
・MP ENTERTAINMENT（REPORT） :TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、＆TEAM、BOYNEXTDOOR、TWS

・特集：STREET WINTER COLOR FILE.〜街髪冬色図鑑〜

ほか

