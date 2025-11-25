アウトドアブランド・Snow Peak Apparel（スノーピークアパレル）の公式SNSに、静かな冬のムードが漂うBTS・V（ヴィ）の最新ムービーが公開され、注目を集めている。

【動画】BTS Vの吸い込まれそうなまなざし、低音ボイスが響く最新ムービー／Vの美しさ光るSnow Peak Apparelムービー（3本）

■BTS V、冬の静寂を纏う美しい瞳

Snow Peakのブランドモデルを務めるV。今回公開された映像は、森の中のログハウスを舞台に、同ブランドの「City Camper Hood Heavy Down Jacket」を纏ったVの姿を映し出す。照らすのは部屋に差し込む柔らかな自然光のみ。何かをじっと見つめるVの表情、仄暗い空間でコーヒーを挽くシルエットや、カップを片手に外を見つめながら思索に沈む横顔など、静かな時間が丁寧に切り取られている。

ラストでは、窓ガラスに息を吹きかけ、指先でそっと文字を書くようになぞる印象的なシーンも。Vのまなざしや、流れる時間そのものを味わうような穏やかな表情が際立つ。「静かな空気、冷たい風、温かい吐息、余白の瞬間…」。ピアノのBGMに寄り添うように重なるVの低く優しいナレーションが、映像全体に冬の温もりと深い静けさを添えている。

SNSでは「窓ガラスをなぞる指まで綺麗」「温度まで伝わってくる映像」「スノーピーク×キム・テヒョンの世界観が最強」「優しくて甘い声に溶けそう」「声が聞きたくて何度もリピート」「映画のワンシーンみたい」といった絶賛の声が相次いでいる。

■動画：BTS V × Snow Peak Apparelムービー