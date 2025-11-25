お笑いコンビ、テンダラー（白川悟実＝55、浜本広晃＝51）が25日、大阪市のなんばグランド花月（NGK）で「なんばグランド花月 豪華スペシャル月間」第5弾発表会見に出席した。

NGKは1987年11月1日に開業。38周年を祝い、豪華週替わりキャンペーンや38周年限定セットチケットを発売しており、ファイナルの第5弾では、来場者に38周年記念クリアファイルがプレゼントされる。

独身の白川は「ここでプロポーズして、婚姻届をファイルに入れて出してください」と話したが、ザ・ぼんち里見まさとや浜本から「人に言うてる場合か。お前が入れろ」とツッコまれ、苦笑した。

浜本はNGKの思い出について「若手の時に、当時のNGKの支配人のところに行って『出させてください』って言ったら、『ネタあんの？ やってみ』となって。10日後くらいに出番もらえたんですよ」と、怖いもの知らずの若手時代を回顧。当時の白川が「カンテレのネタ番組に『俺、ちょっと言うてくるわ』って、カンテレの受付で『ちょっとあの番組に出たいんですけど』って」と直談判を繰り返し、それが実現していたことを明かし、「時代ですねぇ」と懐かしんでいた。