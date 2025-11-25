昨年SKE48を卒業し、女優・タレントとして活動している北野瑠華の2nd写真集が、12月19日（水）に発売されることが決定した。

北野瑠華 2nd写真集

北野瑠華

北野は2012年11月に6期生としてSKE48に加入し、2024年6月にグループ卒業後は舞台を中心に俳優として活動。同年9月に『北野瑠華1st写真集触れて、みる？』を発売。2025年8月には自身が主演を務めたドラマ『グラぱらっ！』のコラボ写真集を発売し、グラビアでも注目を集めている。そしてこのたび、2nd写真集が書籍版・デジタル版の2形態で同時リリースされることが決定した。

撮影の舞台となったのは、長崎県・五島列島。好天に恵まれた夏の盛り、大自然に囲まれた彼女が海、川、草原で見せるセクシーな姿と、演技経験を積み、磨かれた表情をさまざまなバリエーションで披露。そして、書籍版だけではなく、全シチュエーションが異なるデジタル限定版写真集も同時リリース。それぞれ五島列島メイン・長崎本土メインと、違った雰囲気の仕上がりとなっている。

また、発売を記念したお渡し会イベントも12月14日（日）に東京、12月20日（土）に大阪＆名古屋、12月21日（日）に東京で開催が決定。詳しい場所と時間、予約開始情報は近日公開される。

北野瑠華 コメント

1st写真集発売からこんなにも早く2nd写真集が決まるなんて私もまだ驚いていますが、1st写真集をたくさんの方が手に取ってくださり愛してくださった結果だと思います。本当にありがとうございます！今回の写真集は長崎・五島列島で4日間撮影しました。1st写真集で魅せた大胆さはもちろんそのままで、1つ年齢を重ねた今の私の大人の魅力がたっぷり詰まった1冊になっています。ここでしか見れない新しい北野瑠華をぜひ楽しんでください！

＜プロフィール＞

きたの・るか

1999年5月25日、岐阜県出身。2012年にSKE48の6期生としてグループ加入。2024年6月30日をもってグループ卒業。7月1日には北野瑠華オフィシャルサイトで公式ファンクラブがオープン。現在は、俳優を軸として活動中。

書誌情報

北野瑠華 2nd写真集「タイトル未定」（仮）

発売日：2025年12月19日（金）予定

定価：3,500円（本体3,182円＋税）

判型：A4

ページ数：128ページ

Amazon【通常版】

https://amzn.to/4oXdiwI

セブンネットショッピング【通常版】

セブンネット限定特典：ブロマイド1枚付き

https://7net.omni7.jp/detail/1107663714

セブンネットショッピング【限定表紙版】

https://7net.omni7.jp/detail/1107663713

撮影／佐藤裕之

The post 元SKE48・北野瑠華、2nd写真集発売決定「今の私の大人の魅力がたっぷり詰まった1冊に」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.