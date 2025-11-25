ガールズグループILLIT（アイリット）が「かわいさ断絶宣言」した。24日午後6時、HYBE（ハイブ）系列YouTubeチャンネルに、シングル「NOT CUTE ANYMORE」と同名のタイトル曲ミュージックビデオを公開した。

韓国メディアのスポーツ京郷は25日「これまで見たことのないユニークな魅力で妙な中毒性を起こした」などと報じた。タイトル通り、これまではキュートなイメージが強かったが、“脱キュート”を強調した。

映像は「かわいさ断絶宣言」をしたILLETの姿を盛り込んだ。現実の中でファンタジーな演出が目を引いた。「CUTE IS DEAD（キュートは死んだ）」と書かれたピンク色の墓石の前で、メンバーたちは固い決心をするが、予想できなかったかわいい生命体の襲撃に孤軍奮闘する姿が興味深い。無表情でダンスをしている途中、舞台から落ちたり、荒いスポーツカーレースをして結局警察に捕まるなど、ウイットのある場面は楽しさを与えてくれる。

タイトル曲「NOT CUTE ANYMORE」は、ただかわいく見られたくない気持ちを直観的に表現した、レゲエリズムベースのポップ曲。他人は知らない本当の「私」の姿を盛り込んだ独特な歌詞には、実際のILLETの好みが反映されているという。