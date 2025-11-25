髪型迷子な【50代】へ → 丸っとマネしてすぐシャレ見え！「最旬トレンドヘア」

年齢とともに、似合う髪型がわからなくなっている……。そんな髪型迷子の50代に、「最旬トレンドヘア」をご紹介します。華やか見えするレイヤーカットや洗練されたシルエット、今っぽいカラーリングなどを取り入れることで、大人女性の魅力を引き出してくれそう。今回は、丸っとマネしたくなるような、大人女性に似合うヘアスタイルをピックアップします。

メリハリのあるシルエットが旬な雰囲気

レイヤーで首元のくびれを強調させたボブスタイル。注目のウルフカットのテイストを取り入れて、旬な雰囲気に仕上げています。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「スッキリが好きな方はウルフよりのデザインもオススメ」とコメント。すっきりとした首まわりは、マフラーやタートルネックといった冬のアイテムとも好相性です。

ハイライトの奥行き感が映えるスクエアボブ

こちらのヘアスタイルは、シンプルなボブに奥行き感のあるハイライトが映えています。細く入れたハイライトは、白髪を自然にぼかしたい人にもおすすめ。ヘアスタイリストの@sakosakosakosakoさんは「アイロンでの外ハネスタイルが作りやすく、髪を結ぶことが多い方にオススメです」とコメントしていて、スタイリングしやすいのも嬉しいポイントと言えそう。

華やかなボリューム感が大人女性にぴったり

ふんわりとしたボリューム感で華やかさを演出しているミディアムレイヤーボブ。レイヤーカットによって毛流れが強調され、洗練された雰囲気に仕上がっています。ヘアスタイリストの@ofuke_akifumicasiiさんによると、「内巻きのくるくるドライヤーのみで簡単スタイリング」とのこと。大人らしい、落ち着いたおしゃれを楽しめそうなヘアスタイルです。

毛流れを活かしたナチュラルな仕上がり

ヘアスタイリストの@rico_salonさんが、「ゆったりくびれる外ハネのミディアムヘア」と紹介しているヘアスタイル。レイヤーによってボリューム感がプラスされていて、ペタンコ髪が気になる人にもおすすめです。ナチュラルな毛流れを活かしたスタイリングが、さり気ないしゃれ感を醸し出しています。

writer：Nakazono Sayuri