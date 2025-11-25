2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催！

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「エンパイア・グリル」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます。

ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日

※2026年2月9日〜2026年2月15日までは販売休止

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」

東京ディズニーランドでは2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催。

ディズニーアンバサダーホテルのレストラン「エンパイア・グリル」でもイベントをテーマにしたスペシャルメニューが登場☆

今回は、「エンパイア・グリル」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・ランチ

© Disney

価格：6,800円

提供時間帯：ランチ

アミューズ・ブーシュアペタイザー・鮪とアボカドのタルタル 彩り野菜のマリネとキャヴィアを添えてスープ・ベーコンとチェダーチーズのトマトクリームスープメインメインをひとつお選びください・平目のグリル・丹波黒どりのグリル・国産ポークのグリルとプルドポーク・国産牛のパティとアボカドフリットのチーズバーガー バーベキューソース（別途1,500円）・国産牛サーロインのグリル（別途2,500円）デザート・リッチミルク・パンナ・コッタとレモンタルト ストロベリーソルベとともに

ランチの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・ランチ」

アミューズ・ブーシュやアペタイザー、メイン、デザートのコースになっています。

メインは「平目のグリル」と「丹波黒どりのグリル」、「国産ポークのグリルとプルドポーク」、別途追加料金で「国産牛のパティとアボカドフリットのチーズバーガー バーベキューソース」、「国産牛サーロインのグリル」の4種類のお肉料理から選ぶことが可能です◎

そして、デザートプレート「リッチミルク・パンナ・コッタとレモンタルト ストロベリーソルベとともに」は、「ミニーマウス」のモチーフが添えられたかわいいデコレーションに！

濃厚なリッチミルク・パンナ・コッタと、さっぱりとしたレモンタルト ストロベリーソルベの相性もバッチリです。

© Disney

「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・ランチ」を注文すると、「ミニーマウス」デザインのオリジナルチャームがプレゼントされます。

頬を赤く染めたチャーミングな表情に、イベントオリジナルのコスチューム姿が可愛い☆

※ご利用時間は120分となります。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー

© Disney

価格：13,800円

提供時間帯：ディナー

アミューズ・ブーシュ・滑らかなビーツのムース・プルドポークとサルサベルディーのミニタコスアペタイザー・エンパイア・グリル特製 国産牛のブリスケットとライトスモークベーコンのシーザーサラダメインメインをひとつお選びください・国産ビーフテンダーロインのグリル・国産牛サーロインのグリル・ロブスターとシーフードのグリル・鮑とサーモンマリネのグリル・国産牛リブロースのグリルガニッシュ・シェフズセレクション ローストベジタブルデザート・クレーム・ダンジュとシトラスゼリー ミカンのグラニテとともにコーヒー または 紅茶

ディナーの時間帯に提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」

アペタイザーの「エンパイア・グリル特製 国産牛のブリスケットとライトスモークベーコンのシーザーサラダ」は盛り付けもインパクト抜群！

メインのグリル料理はお肉と魚介、5種類からお好みでひとつ選ぶことができます。

デザートプレート「クレーム・ダンジュとシトラスゼリー ミカンのグラニテとともに」は、コーヒーまたは紅茶と一緒に食後にさっぱりといただけます☆

© Disney

「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」にも、「ミニーマウス」のオリジナルチャーム付き。

目をくしゃっとさせてうれしそうな表情をしている「ミニーマウス」のかわいいチャームです。

※ご利用時間は120分となります。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインは「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルディナー」と同様です。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルディナー

© Disney

価格：13,800円

提供時間帯：ディナー

滑らかなビーツのムースプルドポークとサルサベルディーのミニタコスアトランティックサーモンのマリネ ワカモレとベーコンのリーフサラダ チェダーチーズのデンバーオムレツとマスタードソース海藻を纏った平目のスチーム マッシュルームとワイルドライスのチョッピーノ風スープ仕立てビーフテンダーロインのグリル 牛ほほ肉とレッドビーンズのサコタッシュ ポテトピュレとペッパーグレイヴィーソースルビーチョコレートのムースとローズ風味のラズベリーソルベコーヒー または 紅茶

ディナーの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルディナー」

前菜からデザートまで、プレートひとつひとつにこだわりが詰まっています。

さらに、どのプレートも彩りが良く、出てくるたびにワクワクしそう！

デザートプレート「ルビーチョコレートのムースとローズ風味のラズベリーソルベ」は、「ミニーマウス」のまわりにフルーツやソルベが添えられ、カラフルで華やか☆

© Disney

「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルディナー」に付いてくるオリジナルチャームのデザインは「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」と同様です。

※ご利用時間は120分となります。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク

© Disney

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

ヨーグルトドリンク、ブルーシロップ、ストロベリー・フルーツミックスシロップ、ハニーレモンピール、ソーダ、ベルローズ、アラザン、銀紛

ランチとディナーの時間帯で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」

ヨーグルトドリンクとソーダの組み合わせが爽やかで、ハニーレモンピールが香りのアクセントに！

それから、イベントにちなんだピンクとブルーの層もポイントです。

© Disney

「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」には、ピンクを基調とした「ミニーマウス」デザインのオリジナルコースター付き。

手でハートをつくっている「ミニーマウス」の姿が愛らしさ満点です◎

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

思い出として持ち帰れるオリジナルチャームやオリジナルコースター付きの期間限定メニュー。

ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介でした☆

