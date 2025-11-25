オリジナルチャームやコースターもセットに！ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー
2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催！
期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「エンパイア・グリル」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます。
ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー
提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日
※2026年2月9日〜2026年2月15日までは販売休止
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」
東京ディズニーランドでは2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催。
ディズニーアンバサダーホテルのレストラン「エンパイア・グリル」でもイベントをテーマにしたスペシャルメニューが登場☆
今回は、「エンパイア・グリル」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・ランチ
価格：6,800円
提供時間帯：ランチアミューズ・ブーシュアペタイザー
・鮪とアボカドのタルタル 彩り野菜のマリネとキャヴィアを添えてスープ
・ベーコンとチェダーチーズのトマトクリームスープメイン
メインをひとつお選びください
・平目のグリル
・丹波黒どりのグリル
・国産ポークのグリルとプルドポーク
・国産牛のパティとアボカドフリットのチーズバーガー バーベキューソース（別途1,500円）
・国産牛サーロインのグリル（別途2,500円）デザート
・リッチミルク・パンナ・コッタとレモンタルト ストロベリーソルベとともに
ランチの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・ランチ」
アミューズ・ブーシュやアペタイザー、メイン、デザートのコースになっています。
メインは「平目のグリル」と「丹波黒どりのグリル」、「国産ポークのグリルとプルドポーク」、別途追加料金で「国産牛のパティとアボカドフリットのチーズバーガー バーベキューソース」、「国産牛サーロインのグリル」の4種類のお肉料理から選ぶことが可能です◎
そして、デザートプレート「リッチミルク・パンナ・コッタとレモンタルト ストロベリーソルベとともに」は、「ミニーマウス」のモチーフが添えられたかわいいデコレーションに！
濃厚なリッチミルク・パンナ・コッタと、さっぱりとしたレモンタルト ストロベリーソルベの相性もバッチリです。
「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・ランチ」を注文すると、「ミニーマウス」デザインのオリジナルチャームがプレゼントされます。
頬を赤く染めたチャーミングな表情に、イベントオリジナルのコスチューム姿が可愛い☆
※ご利用時間は120分となります。
※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。
※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。
※デザインはメニューごとに異なります。
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー
価格：13,800円
提供時間帯：ディナーアミューズ・ブーシュ
・滑らかなビーツのムース
・プルドポークとサルサベルディーのミニタコスアペタイザー
・エンパイア・グリル特製 国産牛のブリスケットとライトスモークベーコンのシーザーサラダメイン
メインをひとつお選びください
・国産ビーフテンダーロインのグリル
・国産牛サーロインのグリル
・ロブスターとシーフードのグリル
・鮑とサーモンマリネのグリル
・国産牛リブロースのグリルガニッシュ
・シェフズセレクション ローストベジタブルデザート
・クレーム・ダンジュとシトラスゼリー ミカンのグラニテとともにコーヒー または 紅茶
ディナーの時間帯に提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」
アペタイザーの「エンパイア・グリル特製 国産牛のブリスケットとライトスモークベーコンのシーザーサラダ」は盛り付けもインパクト抜群！
メインのグリル料理はお肉と魚介、5種類からお好みでひとつ選ぶことができます。
デザートプレート「クレーム・ダンジュとシトラスゼリー ミカンのグラニテとともに」は、コーヒーまたは紅茶と一緒に食後にさっぱりといただけます☆
「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」にも、「ミニーマウス」のオリジナルチャーム付き。
目をくしゃっとさせてうれしそうな表情をしている「ミニーマウス」のかわいいチャームです。
※ご利用時間は120分となります。
※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。
※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。
※デザインは「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルディナー」と同様です。
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルディナー
価格：13,800円
提供時間帯：ディナー滑らかなビーツのムースプルドポークとサルサベルディーのミニタコスアトランティックサーモンのマリネ ワカモレとベーコンのリーフサラダ チェダーチーズのデンバーオムレツとマスタードソース海藻を纏った平目のスチーム マッシュルームとワイルドライスのチョッピーノ風スープ仕立てビーフテンダーロインのグリル 牛ほほ肉とレッドビーンズのサコタッシュ ポテトピュレとペッパーグレイヴィーソースルビーチョコレートのムースとローズ風味のラズベリーソルベコーヒー または 紅茶
ディナーの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルディナー」
前菜からデザートまで、プレートひとつひとつにこだわりが詰まっています。
さらに、どのプレートも彩りが良く、出てくるたびにワクワクしそう！
デザートプレート「ルビーチョコレートのムースとローズ風味のラズベリーソルベ」は、「ミニーマウス」のまわりにフルーツやソルベが添えられ、カラフルで華やか☆
「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルディナー」に付いてくるオリジナルチャームのデザインは「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」と同様です。
※ご利用時間は120分となります。
※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。
※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ／ディナーヨーグルトドリンク、ブルーシロップ、ストロベリー・フルーツミックスシロップ、ハニーレモンピール、ソーダ、ベルローズ、アラザン、銀紛
ランチとディナーの時間帯で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」
ヨーグルトドリンクとソーダの組み合わせが爽やかで、ハニーレモンピールが香りのアクセントに！
それから、イベントにちなんだピンクとブルーの層もポイントです。
「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」には、ピンクを基調とした「ミニーマウス」デザインのオリジナルコースター付き。
手でハートをつくっている「ミニーマウス」の姿が愛らしさ満点です◎
※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。
※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。
※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。
思い出として持ち帰れるオリジナルチャームやオリジナルコースター付きの期間限定メニュー。
ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介でした☆
