2025年は昭和100年の節目。



【写真】蔵は廃業したけど醸した酒は100年の時を経て注目

そんな中、SNSで注目を集めているのは100年前の日本酒だ。



「これから勉強会で、昭和元年に造られた100年ものの日本酒を試飲します。



和歌山のスイートピーです（蔵元さんは現在は廃業しています）」



と件の日本酒を紹介したのは合資会社白木恒助商店代表社員（岐阜県岐阜市）で六代目蔵元の白木滋里（しらき・しげり）さん（@darumashigeri）。



この100年で食文化や人々の嗜好は大きな変化を遂げているようだが、果たして昭和元年の日本酒はどんな味わいだったのだろうか。



白木さんにお話を聞いた。



－－どのような経緯で召し上がったのでしょうか？



白木：今回投稿した100年熟成古酒は、日本酒の長期熟成に取り組む酒蔵の団体「長期熟成酒研究会」の日本酒100年プロジェクトの100分の20の会で特別な酒として出てきたものです。



すでに廃業されていますが、和歌山県の帯庄酒造さんのスイートピーという日本酒でした。



－－召し上がったご感想は？



白木：しっかりした深みがあり、枯れているという感じはありませんでした。100年という時間が流れてもしっかり芯がありました。



そんなに量がないので無理ですが、もし料理と合わせるとしたら焼き鳥とかチーズとか色々合わせることができるだろうなと思いました。



－－多くの反響が寄せられました。



白木：投稿を読んだ人からは、やはり「どんな味だった？」という味わいの質問が多かったです。「100年も熟成できるんだ～！」ということで

非常に興味を持ってくださった方もいらっしゃいました。



◇ ◇



SNSユーザー達から数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



なお白木さんの白木恒助商店は1971年（昭和46年）からのビンテージ日本酒をはじめ、日本酒の熟成古酒をメイン商品とする珍しい酒蔵。ご興味ある方はぜひホームページをチェックしていただきたい。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）