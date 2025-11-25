100年前の日本酒の味って!?「深みはあれど枯れない」昭和元年醸 ネットで話題
2025年は昭和100年の節目。
そんな中、SNSで注目を集めているのは100年前の日本酒だ。
「これから勉強会で、昭和元年に造られた100年ものの日本酒を試飲します。
和歌山のスイートピーです（蔵元さんは現在は廃業しています）」
と件の日本酒を紹介したのは合資会社白木恒助商店代表社員（岐阜県岐阜市）で六代目蔵元の白木滋里（しらき・しげり）さん（@darumashigeri）。
この100年で食文化や人々の嗜好は大きな変化を遂げているようだが、果たして昭和元年の日本酒はどんな味わいだったのだろうか。
白木さんにお話を聞いた。
－－どのような経緯で召し上がったのでしょうか？
白木：今回投稿した100年熟成古酒は、日本酒の長期熟成に取り組む酒蔵の団体「長期熟成酒研究会」の日本酒100年プロジェクトの100分の20の会で特別な酒として出てきたものです。
すでに廃業されていますが、和歌山県の帯庄酒造さんのスイートピーという日本酒でした。
－－召し上がったご感想は？
白木：しっかりした深みがあり、枯れているという感じはありませんでした。100年という時間が流れてもしっかり芯がありました。
そんなに量がないので無理ですが、もし料理と合わせるとしたら焼き鳥とかチーズとか色々合わせることができるだろうなと思いました。
－－多くの反響が寄せられました。
白木：投稿を読んだ人からは、やはり「どんな味だった？」という味わいの質問が多かったです。「100年も熟成できるんだ～！」ということで
非常に興味を持ってくださった方もいらっしゃいました。
◇ ◇
SNSユーザー達から数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。
なお白木さんの白木恒助商店は1971年（昭和46年）からのビンテージ日本酒をはじめ、日本酒の熟成古酒をメイン商品とする珍しい酒蔵。ご興味ある方はぜひホームページをチェックしていただきたい。
