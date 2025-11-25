ミニーモチーフのドリンクもかわいい！ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー
2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催！
期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「シェフ・ミッキー」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆
ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」
東京ディズニーランドでは2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催。
ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」でもイベントをテーマにしたスペシャルメニューが登場！
今回は、「シェフ・ミッキー」で提供される期間限定メニューの「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ランチブッフェ
価格：
大人（13才以上）平日6,800円／土日祝日7,000円
中人（7〜12才）平日3,800円／土日祝日4,000円
小人（4〜6才）平日2,500円／土日祝日2,700円
※3才以下は無料です。
提供時間帯：ランチ
出演キャラクター：ミッキーマウス
バラエティ豊かなお料理が並ぶ「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ランチブッフェ」
イベントにちなみ、お料理はラブリーでかわいいテイストに仕上げられています☆
魚介からお肉料理まで堪能できるのも魅力的。
デザートの種類も豊富です◎
＜メニューの一例＞生ハムと五穀米のサラダ（国産米）チキンとオレンジのマリネシュリンプと貝類のマリネ グリークヨーグルトソースベーコンと茸のパスタサラダオニオンスープパスタ アンチョヴィのアーリオ・オーリオスパイス香る豚肉のロースト キーマカリーソースローストビーフストロベリータルトクリームチーズムースアップルパイ紅茶ムース
※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。
※ご利用時間は80分となります。
※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。
※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ディナーブッフェ
価格：
大人（13才以上）平日7,700円／土日祝日7,900円
中人（7〜12才）平日4,400円／土日祝日4,600円
小人（4〜6才）平日3,100円／土日祝日3,300円
※3才以下は無料です。
提供時間帯：ディナー
出演キャラクター：ミッキーマウス
ディナーの時間帯に提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ディナーブッフェ」
ランチと同様に、ブッフェ台には「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」をモチーフにした美味しそうなお料理がずらりと並びます。
どれも本格的なお料理で、世代問わず楽しめるのもうれしい！
＜メニューの一例＞チキンとオレンジのマリネシュリンプと貝類のマリネ グリークヨーグルトソースベーコンと茸のパスタサラダクリームチーズとオリーヴのケークサレオニオンスープパスタ ベーコンのアマトリチャーナサーモンのロースト ショロンソースローストビーフプレートストロベリータルトクリームチーズムースアップルパイ紅茶ムース
※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。
※ご利用時間は90分となります。
※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。
※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク
© Disney
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ／ディナーピーチジュース、乳酸菌飲料、ストロベリーシロップ、ソーダ、ストロベリーホイップクリーム、ストロベリー、ココアビスケット、ラング・ド・シャ
※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。
※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。
※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。
ピーチジュースと乳酸菌飲料がベースの「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」
ココアビスケットで「ミニーマウス」の耳を、ラング・ド・シャでリボンを表現しています！
ドリンクの中にはカットされたストロベリーも入っています。
© Disney
それから「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」は、「ミニーマウス」のかわいいオリジナルコースター付き。
目をくしゃっとさせて喜んでいる「ミニーマウス」のチャーミングな表情にも注目です◎
ブッフェ台の可愛らしい彩りのお料理にテンションもアップ☆
ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介でした。
