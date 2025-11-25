2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催！

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「シェフ・ミッキー」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」

東京ディズニーランドでは2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催。

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」でもイベントをテーマにしたスペシャルメニューが登場！

今回は、「シェフ・ミッキー」で提供される期間限定メニューの「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ランチブッフェ

価格：

大人（13才以上）平日6,800円／土日祝日7,000円

中人（7〜12才）平日3,800円／土日祝日4,000円

小人（4〜6才）平日2,500円／土日祝日2,700円

※3才以下は無料です。

提供時間帯：ランチ

出演キャラクター：ミッキーマウス

バラエティ豊かなお料理が並ぶ「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ランチブッフェ」

イベントにちなみ、お料理はラブリーでかわいいテイストに仕上げられています☆

魚介からお肉料理まで堪能できるのも魅力的。

デザートの種類も豊富です◎

＜メニューの一例＞

生ハムと五穀米のサラダ（国産米）チキンとオレンジのマリネシュリンプと貝類のマリネ グリークヨーグルトソースベーコンと茸のパスタサラダオニオンスープパスタ アンチョヴィのアーリオ・オーリオスパイス香る豚肉のロースト キーマカリーソースローストビーフストロベリータルトクリームチーズムースアップルパイ紅茶ムース

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は80分となります。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。

※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ディナーブッフェ

価格：

大人（13才以上）平日7,700円／土日祝日7,900円

中人（7〜12才）平日4,400円／土日祝日4,600円

小人（4〜6才）平日3,100円／土日祝日3,300円

※3才以下は無料です。

提供時間帯：ディナー

出演キャラクター：ミッキーマウス

ディナーの時間帯に提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ディナーブッフェ」

ランチと同様に、ブッフェ台には「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」をモチーフにした美味しそうなお料理がずらりと並びます。

どれも本格的なお料理で、世代問わず楽しめるのもうれしい！

＜メニューの一例＞

チキンとオレンジのマリネシュリンプと貝類のマリネ グリークヨーグルトソースベーコンと茸のパスタサラダクリームチーズとオリーヴのケークサレオニオンスープパスタ ベーコンのアマトリチャーナサーモンのロースト ショロンソースローストビーフプレートストロベリータルトクリームチーズムースアップルパイ紅茶ムース

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は90分となります。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。

※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク

© Disney

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

ピーチジュース、乳酸菌飲料、ストロベリーシロップ、ソーダ、ストロベリーホイップクリーム、ストロベリー、ココアビスケット、ラング・ド・シャ

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

ピーチジュースと乳酸菌飲料がベースの「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」

ココアビスケットで「ミニーマウス」の耳を、ラング・ド・シャでリボンを表現しています！

ドリンクの中にはカットされたストロベリーも入っています。

© Disney

それから「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」は、「ミニーマウス」のかわいいオリジナルコースター付き。

目をくしゃっとさせて喜んでいる「ミニーマウス」のチャーミングな表情にも注目です◎

ブッフェ台の可愛らしい彩りのお料理にテンションもアップ☆

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介でした。

夜の環境演出「ファンダーナイト」も！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」 夜の環境演出「ファンダーナイト」も！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミニーモチーフのドリンクもかわいい！ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.