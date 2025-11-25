2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催！

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー

提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

東京ディズニーランドでは2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催。

ディズニーアンバサダーホテルのロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」でもイベントをテーマにしたスペシャルメニューが登場！

今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される期間限定メニュー「ケーキセット」と「プレミアムスウィーツセット」、「スペシャルドリンク」を紹介していきます。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ケーキセット

価格：2,800円

提供時間：12:00〜19:00

チェリーとチーズのケーキコーヒー または 紅茶

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（期間限定ケーキセット限定）」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分となります。

コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける「チェリーとチーズのケーキ」

層になったピンク色のケーキが可愛らしく、ドット柄やリボンなどの「ミニーマウス」にちなんだモチーフもデコレーションされています☆

トップには目をキラキラとさせている「ミニーマウス」の姿も！

チェリーとチーズの相性も抜群で、後をひく美味しさです。

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”プレミアムスウィーツセット

価格：6,800円

提供時間：15:00〜19:30

アペタイザー・カリフラワーのムース・生ハムとモッツァレッラ・マグロのグリル 山葵香るクスクス・ローストビーフと紫キャベツのマリネブレッド・プルドポーク・スモークサーモンとクリームチーズ・鴨とオレンジ・海老とブロッコリーデザート・ラズベリーとホワイトチョコレートムースプティ・フール・フルーツ・チョコレート・バタフライピーティーのゼリー・シュークリームコーヒー または 紅茶

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（プレミアムスウィーツセット限定）」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分となります。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

アペタイザー4種類のほかブレッド4種、デザート1種、プティ・フール4種を盛り合わせた、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”プレミアムスウィーツセット」

アペタイザーやスウィーツは一口サイズで、かわいらしくプレートに並んでいます。

リボンやハートなどのモチーフに、ピンクや紫を基調とした色合いもフェミニンな雰囲気！

「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”プレミアムスウィーツセット」には、「ミニーマウス」デザインのオリジナルチャームも付いてきます。

楽しそうに飛び跳ねている「ミニーマウス」の隣には、イベントのロゴも☆

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク

価格：1,600円

提供時間帯：カフェ＆カクテル

ヨーグルトドリンク、ストロベリーシロップ、クランベリージュース、ヘーゼルナッツシロップ、ブルーシロップ、ガムシロップ、ストロベリーアイスクリーム、アラザン、ホイップクリーム、ストロベリー、チョコレート

※こちらのメニューにはオリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

カフェ＆カクテルの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」

ヨーグルトドリンクがベースのまろやかなドリンクで、ストロベリーアイスクリームとたっぷりのホイップクリームのトッピングがインパクト抜群です。

ブルーとピンクのイベントにちなんだ色使いもかわいい！

「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」は、オリジナルコースター付き！

アクセサリーやハートなど、キラキラとしたアイテムに囲まれた「ミニーマウス」の姿が大きくデザインされ、下部には「ハイピリオン・ラウンジ」のロゴもあしらわれ、特別感たっぷりです。

チャームやコースター付きのメニューが楽しめるのも魅力的。

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介でした☆

