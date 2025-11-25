ミニーのチャームやコースター付き！ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー
2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催！
期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆
ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」
東京ディズニーランドでは2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催。
ディズニーアンバサダーホテルのロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」でもイベントをテーマにしたスペシャルメニューが登場！
今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される期間限定メニュー「ケーキセット」と「プレミアムスウィーツセット」、「スペシャルドリンク」を紹介していきます。
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ケーキセット
© Disney
価格：2,800円
提供時間：12:00〜19:00チェリーとチーズのケーキコーヒー または 紅茶
※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（期間限定ケーキセット限定）」よりお申し込みください。
※1日の提供数に限りがあります。
※ご利用時間は90分となります。
コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける「チェリーとチーズのケーキ」
層になったピンク色のケーキが可愛らしく、ドット柄やリボンなどの「ミニーマウス」にちなんだモチーフもデコレーションされています☆
トップには目をキラキラとさせている「ミニーマウス」の姿も！
チェリーとチーズの相性も抜群で、後をひく美味しさです。
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”プレミアムスウィーツセット
© Disney
価格：6,800円
提供時間：15:00〜19:30アペタイザー
・カリフラワーのムース
・生ハムとモッツァレッラ
・マグロのグリル 山葵香るクスクス
・ローストビーフと紫キャベツのマリネブレッド
・プルドポーク
・スモークサーモンとクリームチーズ
・鴨とオレンジ
・海老とブロッコリーデザート
・ラズベリーとホワイトチョコレートムースプティ・フール
・フルーツ
・チョコレート
・バタフライピーティーのゼリー
・シュークリームコーヒー または 紅茶
※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（プレミアムスウィーツセット限定）」よりお申し込みください。
※1日の提供数に限りがあります。
※ご利用時間は90分となります。
※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。
※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。
※デザインはメニューごとに異なります。
アペタイザー4種類のほかブレッド4種、デザート1種、プティ・フール4種を盛り合わせた、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”プレミアムスウィーツセット」
アペタイザーやスウィーツは一口サイズで、かわいらしくプレートに並んでいます。
リボンやハートなどのモチーフに、ピンクや紫を基調とした色合いもフェミニンな雰囲気！
© Disney
「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”プレミアムスウィーツセット」には、「ミニーマウス」デザインのオリジナルチャームも付いてきます。
楽しそうに飛び跳ねている「ミニーマウス」の隣には、イベントのロゴも☆
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク
© Disney
価格：1,600円
提供時間帯：カフェ＆カクテルヨーグルトドリンク、ストロベリーシロップ、クランベリージュース、ヘーゼルナッツシロップ、ブルーシロップ、ガムシロップ、ストロベリーアイスクリーム、アラザン、ホイップクリーム、ストロベリー、チョコレート
※こちらのメニューにはオリジナルコースターがつきます。
※オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します。
※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。
カフェ＆カクテルの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」
ヨーグルトドリンクがベースのまろやかなドリンクで、ストロベリーアイスクリームとたっぷりのホイップクリームのトッピングがインパクト抜群です。
ブルーとピンクのイベントにちなんだ色使いもかわいい！
© Disney
「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」は、オリジナルコースター付き！
アクセサリーやハートなど、キラキラとしたアイテムに囲まれた「ミニーマウス」の姿が大きくデザインされ、下部には「ハイピリオン・ラウンジ」のロゴもあしらわれ、特別感たっぷりです。
チャームやコースター付きのメニューが楽しめるのも魅力的。
ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介でした☆
