大谷翔平選手が25日、自身のインスタグラムを更新し来年行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への出場を表明。これを受け、SNSでは早くも論争が繰り広げられています。

WBCは、来年の3月に行われるため、来季MLBシーズンの開幕と近い時期に開催されます。大谷選手の出場方法を巡って、SNSでは【DHだけにしてほしい派】と、【二刀流派】で論争が行われました。

【DHだけにしてほしい派】には、「本人が決めたのであれば応援したい！でもDH限定にしてほしい！ドジャース3連覇二刀流の為に！」、「日本の投手陣は世界一のクオリティやし疲労による怪我も怖いから…今大会はDH専門で打撃のみに専念して欲しいね！！」と疲労を考慮したコメントが寄せられました。

一方、【二刀流派】は、「大谷翔平VSアーロン・ジャッジ MLBの歴史に名を残す2人の対決を観たい」、「ジャッジ、ローリーを抑えるにはお前が必要だ」とアメリカ代表打者陣との対戦を楽しみにするコメントが集まりました。

二刀流として活躍する大谷選手ならではの論争にSNSが盛り上がっています。大谷選手の一挙手一投足にさらなる注目が集まります。