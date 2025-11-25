イラストレーターのMika Pikazoさんが、ディズニーキャラクターを自身のアートスタイルで大胆に再解釈した公式ポスターブック『Disney Collection by Mika Pikazo ディズニーポスターブック』が登場。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」、ディズニープリンセスなど多彩なキャラクターをテーマに、色彩豊かで躍動感あふれる全16点のアートワークを収録した一冊です。

玄光社『Disney Collection by Mika Pikazo ディズニーポスターブック』

発売日：2025年11月25日

価格：5,500円（税込）

本の長さ：32ページ

出版社：玄光社

寸法：40.8 × 29.7 × 0.9 cm

販売店舗：全国の書籍取扱店、Amazonなど

『Disney Collection by Mika Pikazo ディズニーポスターブック』は、美麗なアートを大判サイズ（40.8×29.7cm）で楽しめるポスターブック仕様。

すべてのページにミシン目が入っており、好きな作品を切り取って飾ることができます。

収録作品は、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をはじめ、「アリエル」、「シンデレラ」、「ジャスミン」、「白雪姫」など、多彩なキャラクターをモチーフにした全16点。

アーティストによる表現を“アートとして楽しむ”ためのコレクションブックとなっています。

Mika Pikazoさんならではのポップで華やかなビジュアル表現が堪能できる仕上がり。

アートとして飾れるビジュアルアイテムを探している方にぴったりのポスターブックです。

イラストレーターのMika Pikazoさんが、ディズニーキャラクターを自身のアートスタイルで大胆に再解釈！

『Disney Collection by Mika Pikazo ディズニーポスターブック』は、2025年11月25日発売です。

