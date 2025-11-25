2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催！

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「チックタック・ダイナー」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー

提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」

1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。

そんな「チックタック・ダイナー」では、2026年1月13日から「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」をテーマにした「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」が提供されます！

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルセット

© Disney

価格：2,400円

提供時間帯：ランチ／ディナー

ブルーベリーとクリームチーズのサンドウィッチソフトドリンクのチョイス

※別途400円でソフトドリンクを「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」に変更できます。

※1日の提供数に限りがあります。

ハートモチーフの「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルセット」

キュートなピンク色のサンドウィッチで、ミッキーモチーフやリボン、カラフルなカラースプレーなど、デコレーションのかわいさ満点◎

中にはブルーベリーなどのフルーツやクリームチーズ、マシュマロがごろっとサンドされています。

様々な食感が楽しめて、クリームチーズのなめらかでクリーミーな味わいがアクセントになっています！

ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク

価格：800円

提供時間帯：ランチ／ディナー

乳酸菌飲料、ストロベリーソース、ストロベリーシロップ、ピーチシロップ、ホイップクリーム、レモンジュース、ミックスベリー、トッピングシュガー、ブルーパウダー

ランチとディナーの時間帯に提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」

乳酸菌飲料に、ストロベリーシロップやピーチシロップ、レモンジュースなどのフルーティーな香りをプラス☆

そして、ミックスベリーにシュガー、ブルーパウダーなどもトッピングされ、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」の世界観を表現しています。

スペシャルセットにスペシャルドリンク、一緒にいただくのもオススメ。

ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介でした☆

