2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催！
期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「チックタック・ダイナー」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆
ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルメニュー
提供期間：2026年1月13日〜2026年3月8日
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」
ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」
1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。
そんな「チックタック・ダイナー」では、2026年1月13日から「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」をテーマにした「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」が提供されます！
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルセット
価格：2,400円
提供時間帯：ランチ／ディナーブルーベリーとクリームチーズのサンドウィッチソフトドリンクのチョイス
※別途400円でソフトドリンクを「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」に変更できます。
※1日の提供数に限りがあります。
ハートモチーフの「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルセット」
キュートなピンク色のサンドウィッチで、ミッキーモチーフやリボン、カラフルなカラースプレーなど、デコレーションのかわいさ満点◎
中にはブルーベリーなどのフルーツやクリームチーズ、マシュマロがごろっとサンドされています。
様々な食感が楽しめて、クリームチーズのなめらかでクリーミーな味わいがアクセントになっています！
ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク
価格：800円
提供時間帯：ランチ／ディナー乳酸菌飲料、ストロベリーソース、ストロベリーシロップ、ピーチシロップ、ホイップクリーム、レモンジュース、ミックスベリー、トッピングシュガー、ブルーパウダー
ランチとディナーの時間帯に提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」
乳酸菌飲料に、ストロベリーシロップやピーチシロップ、レモンジュースなどのフルーティーな香りをプラス☆
そして、ミックスベリーにシュガー、ブルーパウダーなどもトッピングされ、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」の世界観を表現しています。
スペシャルセットにスペシャルドリンク、一緒にいただくのもオススメ。
ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルメニューの紹介でした☆
