連休明けの火曜日は、広い範囲で雨が降るでしょう。大気の状態が非常に不安定になるため、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。また、西日本や南西諸島は黄砂が飛来する所がありそうです。

日本列島をはさむようにしてふたつの低気圧が進み、西日本や東日本は午前中から雨雲が広がっています。午後も西日本から東日本は所々で雨が降り、北日本にも雨雲が広がりそうです。特に日本海側は大気の状態が非常に不安定で、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどにも注意が必要です。また、西日本や南西諸島を中心に、水曜日にかけて黄砂が飛来する見込みです。屋外では黄砂が付着したり、見通しが悪くなるおそれがあります。

西日本や北日本は平年より気温の高い所が多く、西日本は20℃前後まで上がる所も多いでしょう。一方で、東京は12℃、名古屋は13℃などと、関東甲信や東海ではあまり気温が上がらず、12月の寒さになる所もありそうです。暖かくしてお出かけください。

【火曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路：8℃

青森 ：15℃ 盛岡：13℃

仙台 ：15℃ 新潟：17℃

長野 ：11℃ 金沢：17℃

名古屋：13℃ 東京：12℃

大阪 ：16℃ 岡山：18℃

広島 ：19℃ 松江：18℃

高知 ：19℃ 福岡：19℃

鹿児島：22℃ 那覇：25℃