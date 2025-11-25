【ウエルシアPB】「おひとつどうぞ!とまらないアーモンド小魚の個包装」新発売
ウエルシア薬局、プライベートブランド「からだWelcia」から、「おひとつどうぞ!とまらないアーモンド小魚の個包装」を11月18日より全国のウエルシア薬局にて発売した。
おひとつどうぞ!とまらないアーモンド小魚の個包装
「おひとつどうぞ!とまらないアーモンド小魚の個包装」(645円)のこだわりは、瀬戸内海産カタクチイワシの煮干を使用している点だという。穏やかな海で育った魚体は灰白色で、魚質が柔らかく肉繊維が粗いため、加工後もサクサクとした食感を楽しめる。
さらにアーモンドは、気温状況に合わせて焙煎温度を調整することで香ばしさを最大限に引き出し、小魚の味付の工夫も相まって、他にはない"とまらないおいしさ"を実現。
個包装にすることで、仕事の合間や家事の合間、ちょっとした外出先でも手軽に楽しめる一品となっている。
