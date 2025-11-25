¼Â¼Á¥È¥ì¡¼¥É¡©ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFA¤Î¾¾ËÜ¹ä¡¢µð¿ÍÆþ¤êÊóÆ»¤ÇÁá¤¯¤â¿ÍÅªÊä½þ¤ËXÃíÌÜ¡¡¡Ö»³À¥¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¡Öº¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬Çö¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×
µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¹ä¤Îµð¿ÍÆþ¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFAÀë¸À¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³°Ìî¼ê¤Î¾¾ËÜ¹ä¤¬µð¿ÍÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡×´Þ¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬11·î25ÆüÉÕ¤Î»æÌÌ¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¸ý²¼¼ê¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê¡×FAÀë¸À¤Ë»ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à32ºÐ³°Ìî¼ê¤Î·èÃÇ¤òµåÃÄOB¤â»Ù»ý¡¡¡Ö¿·¤¿¤ÊÌîµå¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºÇ½ª¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
¡¡2022Ç¯¤Ë¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â³ÍÆÀ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹¤âÌ³¤á¡¢²¹¸ü¤Ê¿ÍÊÁ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£µ¨³°ÌîÉÛ¿Ø¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢µ®½Å¤Ê±¦¤Î³°Ìî¼ê³ÍÆÀ¤Ç¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾¾ËÜ³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Êä½þ¤¬É¬Í×¤ÊB¥é¥ó¥¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µð¿Í¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£²áµî¤Ë¤ÏFA°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¦¿ÍÅªÊä½þ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¥ê¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤ËÁáÂ®¡¢ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤½¤ÎÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤ò¤Î¤¾¤¯28¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¤·¤«¤·»ÙÇÛ²¼70¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡Ö28¿Í¡×¤ò¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤¹¤ë¤Î¤â»êÆñ¤Î¶È¤È¤µ¤ì¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ïµð¿Í¤¬FA¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤ËÈ¼¤¤¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¤¿Æâ³¤Å¯Ìé¤¬À¾Éð¤Ø¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬¹Åç¤Ø¤È°ÜÀÒ¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¾¾ËÜ¤Îµð¿ÍÆþ¤êÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢X¤Ê¤ÉSNS¾å¤Ç¤âÁáÂ®¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Ö»³À¥¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¼êÊá¼ê¡¦»³À¥¿µÇ·½õ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤ä¡Öº¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬Çö¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ê¤É¡¢º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¹½ÃÛ¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Öµð¿Í¤Ï¤¤¤¤Êä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¡Ö»ÙÃìÅªÂ¸ºß¤¬È´¤±¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢À¸¤¨È´¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¾¾ËÜ¹ä¤Î°ÜÀÒ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐºòÇ¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÃÈåÂóÌé³ÍÆÀ¤ËÂ³¤¡¢FA¤Ç¤ÎÊä¶¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ï¾¡Éé¤òÅÒ¤±¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÀïÎÏ¤ò¤É¤¦À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
