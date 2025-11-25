【すき家】「白髪ねぎ牛丼」と「赤だれ白髪ねぎ牛丼」今年も販売（並盛660円）、「白髪ねぎ牛すき鍋定食」も登場
牛丼チェーン店「すき家」は、2025年12月2日（火）午前9時より、「白髪ねぎ牛丼」「赤だれ白髪ねぎ牛丼」の販売を開始する。※文中価格は全て税込表記
今年もすき家に2種の白髪ねぎ牛丼が登場。「白髪ねぎ牛丼」は、すき家特製の旨塩だれを白髪ねぎにかけ、アクセントにブラックペッパーを振りかけた一品。シャキシャキ食感の白髪ねぎと、ごま油香る旨塩だれの相性は抜群で、ライスが進むという。
「赤だれ白髪ねぎ牛丼」は、唐辛子やコチュジャンが効いた特製辛旨だれをかけた一品。白髪ねぎの程よい辛みと辛旨だれのやみつきになる風味がマッチした、食欲をそそる味わいが魅力。
同時に、ほくほくのフライドにんにくをのせた「にんにく白髪ねぎ牛丼」「にんにく赤だれ白髪ねぎ牛丼」も販売する。また、鍋商品に白髪ねぎをトッピングした「白髪ねぎ牛すき鍋定食」も登場。
販売終了時期は未定（一部店舗では価格が異なる）。1,960店舗で販売予定。「白髪ねぎ牛すき鍋定食」は一部店舗を除く1,908店舗で販売の予定だという。（2025年11月25日時点）
【商品概要】
●白髪ねぎ牛丼
（ミニ）600円 （並盛）660円
（中盛）860円 （大盛）860円
（特盛）1,060円（メガ）1,240円
白髪ねぎ牛丼
●にんにく白髪ねぎ牛丼
（ミニ）670円 （並盛）730円
（中盛）930円 （大盛）930円
（特盛）1,130円（メガ）1,310円
にんにく白髪ねぎ牛丼
●白髪ねぎ 単品
210円
白髪ねぎ 単品
●赤だれ白髪ねぎ牛丼
（ミニ）600円 （並盛）660円
（中盛）860円 （大盛）860円
（特盛）1,060円（メガ）1,240円
赤だれ白髪ねぎ牛丼
●にんにく赤だれ白髪ねぎ牛丼
（ミニ）670円 （並盛）730円
（中盛）930円 （大盛）930円
（特盛）1,130円（メガ）1,310円
にんにく赤だれ白髪ねぎ牛丼
●赤だれ白髪ねぎ 単品
210円
赤だれ白髪ねぎ 単品
●白髪ねぎ牛すき鍋定食（たまご1個）
（ライスミニ） 1,050円
（並盛） 1,080円
（ごはん大盛） 1,130円
白髪ねぎ牛すき鍋定食（たまご1個）
※定食メニューのサイズラインアップは、ライスのみ変更。鍋のサイズは変わらない。