Sansan 「AI時代を勝ち抜く」3つの新ソリューションを発表
11月21日、「Sansan株式会社」（東京・渋谷区）は、都内でAIソリューション発表会を開催。企業が保有するビジネスデータを活用するための核となる3つのAIソリューション「Sansan Data Intelligence」「Sansan AIエージェント」「Sansan MCPサーバー」を発表し、代表の寺田親弘氏らが登壇。企業のAIによる業務変革を強力に推進する戦略を明らかにした。
【動画】Sansan相手のメールに“自動送付” 「デジタル名刺」の新サービス
冒頭、寺田社長は「現在、日本のAI市場は2029年までに4兆円規模に拡大すると予測され、多くの企業がAI導入に乗り出している。しかし、期待値とは大きなギャップがあり、AI投資から期待通りの効果を生み出せている企業は少ない」と指摘。AIは「幻滅期」に突入しているとの認識を示した。
その原因は、AIがデータ情報を欠いている点にあると強調。パブリックデータに基づいた一般的な回答ではなく、経営判断や具体的なアクションにつながる示唆を得るには、企業独自のプライベートデータが不可欠だとし、「AI時代においてまず投資すべきは、自社のプライベートデータを正確に、最新の状態で構造化し続ける仕組みである」と断言する。
Sansanは創業以来、名刺や請求書、契約書などの非構造化データをデジタル化し、高精度なデータベースとして活用することに注力してきた。営業戦略の立案や経営判断など企業のAI活用を最大化する独自のデータ基盤を構築している。
同社は、これまでの「働き方を変えるEX（Employee Experience）サービス」から「働き方を変えるAX（AI Transformation）サービス」へと事業領域を再定義し、データインフラを土台に企業のAI変革を強力に推進していく方針だ。
Sansanは「データの構造化と活用」の流れを加速させるため、以下の3つのソリューションを発表。これらは、AI時代の進化形「働き方を変えるAXサービス」として再定義するための第一歩となる。
1. 蓄積できていなかったオンライン会議情報をデータ化：「Sansan Zoom連携」
コロナ禍以降、オンライン会議が定着した一方で、「誰と会っていたか、名刺情報がわからない」という課題が顕在化。これは企業にとって大きな情報の損失となる。
【主な機能】
・オンライン名刺取得： Sansan Zoom連携で発行したURLからZoomに入室する際、参加者に会社名や氏名などの情報入力を依頼（Sansanユーザーであればワンクリックで入力完了）。
・会議中の情報確認： 入力された情報はすぐにスマートフォンで確認できるので、相手の情報を見ながら会議を進行できる。
・録画データとの連携： 入力情報とオンライン会議の録画データを紐づけてプロフィールとして保存することも可能。録画データから相手の顔を確認できるため、フォローアップにも役立つ。
これにより、今まで蓄積できていなかったオンラインでの顧客情報を、対面の名刺交換と同様に企業のアセットとして取り込むことが可能。2026年春頃リリース予定。
2. 社内に散らばる顧客データを正しく高品質な状態に最適化：「Sansan Data Intelligence」
企業内に散らばる顧客データは、CRM（顧客関係管理）、SFA（営業支援システム）など用途や形式がバラバラで、同じ会社が重複登録されていたり、古い情報が残っていたりするケースが少なくない。
これではいくら高性能なAIを導入しても、誤った学習を引き起こす原因となり、AIの精度が出ないということも。
【主な特徴】
・マスターデータ作成： 社内に散らばる様々な顧客データを取り込み、Sansan独自のコードを付与して高品質なマスターデータを作成・維持。
・800万件超の企業データベース： 本社・支社の親子関係を含む800万件超の企業データベースを活用し、顧客データの正確な内容確認、正規化、最新化を自動で実現。
例：表記揺れを同一企業と識別し、最新の住所で正規化・補完。
・情報のリッチ化： 顧客データに、業種や財務情報、Sansan独自の2000種を超えるフラグ付け（例：企業の特徴を表すタグ）を付与し、営業戦略や取引先分析に役立つリッチなデータへと進化。
このプロダクトはSansanの契約がなくても単体で利用でき、企業のAI-X加速の土台となる「プライベートデータの品質向上」を担う。
3. プライベートデータを使ったAI活用を実現：「Sansan AIエージェント」「Sansan MCPサーバー」
「蓄積したデータをAIでどう使っていくか」AXの本丸となる2つのソリューション。
「Sansan AIエージェント」
Sansanが保有するビジネスデータや、基幹システムやSFAなど社内に散らばる様々な情報（プライベートデータ）を集約し、AIを活用するための環境そのものを提供するサービス。
【ユースケース】
・AIに「取引拡大につながるヒント」をチャット感覚で尋ねると、Sansan上のデータや基幹システムなどを参照し、具体的な提案ストーリーや会話の切り口を示唆。
・社員一人ひとりに、自社のデータとコンテクストを踏まえた「自分専用の優秀なアシスタント」がつくイメージ。商談準備などの時間を大幅に効率化する。
「Sansan MCPサーバー」
すでにCopilot、Gemini、ChatGPTなど既存の生成AIを社内で利用している企業向けに、既存の利用環境を変えることなくSansanデータベースを連携させる機能。
【ユースケース】
・企業の生成AIから直接Sansanの接点情報や過去の商談履歴などが参照可能。
・これにより、生成AIの回答が、パブリックデータに基づく一般論ではなく、自社のコンテクストを踏まえた高度で実践的な示唆へと進化する。
最後に寺田社長は、AI時代における競争力の獲得は「インターネット上にあるパブリックデータだけでなく、企業独自のコンテクスト、プライベートなデータを組み合わせていくことでしか得られない」と結論づけた。
冒頭、寺田社長は「現在、日本のAI市場は2029年までに4兆円規模に拡大すると予測され、多くの企業がAI導入に乗り出している。しかし、期待値とは大きなギャップがあり、AI投資から期待通りの効果を生み出せている企業は少ない」と指摘。AIは「幻滅期」に突入しているとの認識を示した。
その原因は、AIがデータ情報を欠いている点にあると強調。パブリックデータに基づいた一般的な回答ではなく、経営判断や具体的なアクションにつながる示唆を得るには、企業独自のプライベートデータが不可欠だとし、「AI時代においてまず投資すべきは、自社のプライベートデータを正確に、最新の状態で構造化し続ける仕組みである」と断言する。
Sansanは創業以来、名刺や請求書、契約書などの非構造化データをデジタル化し、高精度なデータベースとして活用することに注力してきた。営業戦略の立案や経営判断など企業のAI活用を最大化する独自のデータ基盤を構築している。
同社は、これまでの「働き方を変えるEX（Employee Experience）サービス」から「働き方を変えるAX（AI Transformation）サービス」へと事業領域を再定義し、データインフラを土台に企業のAI変革を強力に推進していく方針だ。
顧客情報を取得・管理 AI活用までをカバーする3つの新ソリューション
Sansanは「データの構造化と活用」の流れを加速させるため、以下の3つのソリューションを発表。これらは、AI時代の進化形「働き方を変えるAXサービス」として再定義するための第一歩となる。
1. 蓄積できていなかったオンライン会議情報をデータ化：「Sansan Zoom連携」
コロナ禍以降、オンライン会議が定着した一方で、「誰と会っていたか、名刺情報がわからない」という課題が顕在化。これは企業にとって大きな情報の損失となる。
【主な機能】
・オンライン名刺取得： Sansan Zoom連携で発行したURLからZoomに入室する際、参加者に会社名や氏名などの情報入力を依頼（Sansanユーザーであればワンクリックで入力完了）。
・会議中の情報確認： 入力された情報はすぐにスマートフォンで確認できるので、相手の情報を見ながら会議を進行できる。
・録画データとの連携： 入力情報とオンライン会議の録画データを紐づけてプロフィールとして保存することも可能。録画データから相手の顔を確認できるため、フォローアップにも役立つ。
これにより、今まで蓄積できていなかったオンラインでの顧客情報を、対面の名刺交換と同様に企業のアセットとして取り込むことが可能。2026年春頃リリース予定。
2. 社内に散らばる顧客データを正しく高品質な状態に最適化：「Sansan Data Intelligence」
企業内に散らばる顧客データは、CRM（顧客関係管理）、SFA（営業支援システム）など用途や形式がバラバラで、同じ会社が重複登録されていたり、古い情報が残っていたりするケースが少なくない。
これではいくら高性能なAIを導入しても、誤った学習を引き起こす原因となり、AIの精度が出ないということも。
【主な特徴】
・マスターデータ作成： 社内に散らばる様々な顧客データを取り込み、Sansan独自のコードを付与して高品質なマスターデータを作成・維持。
・800万件超の企業データベース： 本社・支社の親子関係を含む800万件超の企業データベースを活用し、顧客データの正確な内容確認、正規化、最新化を自動で実現。
例：表記揺れを同一企業と識別し、最新の住所で正規化・補完。
・情報のリッチ化： 顧客データに、業種や財務情報、Sansan独自の2000種を超えるフラグ付け（例：企業の特徴を表すタグ）を付与し、営業戦略や取引先分析に役立つリッチなデータへと進化。
このプロダクトはSansanの契約がなくても単体で利用でき、企業のAI-X加速の土台となる「プライベートデータの品質向上」を担う。
3. プライベートデータを使ったAI活用を実現：「Sansan AIエージェント」「Sansan MCPサーバー」
「蓄積したデータをAIでどう使っていくか」AXの本丸となる2つのソリューション。
「Sansan AIエージェント」
Sansanが保有するビジネスデータや、基幹システムやSFAなど社内に散らばる様々な情報（プライベートデータ）を集約し、AIを活用するための環境そのものを提供するサービス。
【ユースケース】
・AIに「取引拡大につながるヒント」をチャット感覚で尋ねると、Sansan上のデータや基幹システムなどを参照し、具体的な提案ストーリーや会話の切り口を示唆。
・社員一人ひとりに、自社のデータとコンテクストを踏まえた「自分専用の優秀なアシスタント」がつくイメージ。商談準備などの時間を大幅に効率化する。
「Sansan MCPサーバー」
すでにCopilot、Gemini、ChatGPTなど既存の生成AIを社内で利用している企業向けに、既存の利用環境を変えることなくSansanデータベースを連携させる機能。
【ユースケース】
・企業の生成AIから直接Sansanの接点情報や過去の商談履歴などが参照可能。
・これにより、生成AIの回答が、パブリックデータに基づく一般論ではなく、自社のコンテクストを踏まえた高度で実践的な示唆へと進化する。
最後に寺田社長は、AI時代における競争力の獲得は「インターネット上にあるパブリックデータだけでなく、企業独自のコンテクスト、プライベートなデータを組み合わせていくことでしか得られない」と結論づけた。