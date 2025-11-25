ワンコの毛が伸びて全身もふもふになってきたので、トリミングに行ったら…？想像以上に可愛さがアップした変身後の姿にメロメロになる人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破しています。

【動画：毛が伸びた『もふもふの犬』をトリミングした結果→まるでぬいぐるみのような『ビフォーアフター』】

もふもふの犬がトリミングに行ったら…

Instagramアカウント「jiji_insta_0520」に投稿されたのは、マルチーズ×トイプードルのMIX犬「ジジ」くんがトリミングに行った時のビフォーアフターです。ジジくんは毛が伸びやすいため、１ヶ月ごとにトリミングの必要があるそう。

トリミング前の姿を見てみると、確かにかなり毛が伸びているうえにうねりも出ており、全身がもっふもふです！このままでも十分可愛いのですが、トリミングを終えて帰って来ると…？

ますます可愛い姿に大変身！

ジジくんは毛のうねっていた部分がカットされて全身ふわふわになったうえに、ぬいぐるみのような丸みをおびたフォルムに。またお顔の毛が短くなったことで、前よりもパッチリしたお目目がはっきり見えるようになりました。さらに可愛さがアップした姿には、誰もがメロメロになってしまうこと間違いなしです…！

飼い主さんはジジくんのトリミング後の状態を、「ビジュ最強無双モード」と呼んでいるのだとか。ご本人も「今日の僕、ビジュいいじゃん！」とご満悦なのか、しっぽをフリフリしながらカメラに向かって笑顔を見せてくれたそうですよ。

この投稿には「ぬいぐるみ感がたまらない！」「BEFOREも愛らしくて好きだけど、AFTERはもう嘘みたいに可愛い」「しっぽのフリフリに気品がある」といったコメントが寄せられ、ジジくんのビフォーアフターに悶絶する人が続出することとなりました。

甘えん坊なところも愛おしい

普段のジジくんは飼い主さんのことが好きすぎてストーカーと化しており、飼い主さんが長風呂をしていると「早く出てきて遊んでよ！」と激怒して、お風呂場に突撃してくることが多々あるのだとか。

そして飼い主さんが「わかったよ」と言っても、吠えたり背中を向けたりして「僕は怒ってます」とアピールし続けた挙句に、「上がるまでここで待ってるから」とお風呂場に居座ってしまうことも…。見た目だけでなく、甘えん坊なところも可愛いジジくんなのでした。

Instagramアカウント「jiji_insta_0520」にはジジくんの微笑ましい日常や、トリミング時のビフォーアフターが投稿されています。可愛い姿をたっぷり堪能できるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「jiji_insta_0520」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。