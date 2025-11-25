WurtSが、11月26日にリリースするEP『デジタル・ラブ』の表題曲にて星街すいせいとコラボレーションする。

（関連：【画像あり】『WurtS CONCERT HALL TOUR Ⅱ -DIGITAL LOVE-』LINE CUBE SHIBUYA公演より）

本EPはCDとデジタルでリリースされ、「デジタルラブ feat. 星街すいせい」をはじめとする全5曲を収録。ジャケットアートワークはこむぎこ2000が書き下ろした。さらに、UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典として、同デザインが落とし込まれた『直筆サイン入りポスター／アクリルキーホルダー』が付属する。

またWurtSは昨日、全国12箇所14公演で開催された自身2度目のワンマンホールツアー『WurtS CONCERT HALL TOUR Ⅱ -DIGITAL LOVE-』を完走。LINE CUBE SHIBUYA公演の模様を12月28日19時よりU-NEXTにて独占ライブ配信することも発表した。U-NEXTでは、WurtS初の日本武道館公演『WurtS LIVE AT BUDOKAN』の独占配信をはじめ、過去のライブ映像を多数配信中だ。

なおWurtSは、各地の年末フェスに出演予定。来年2月には自身初のアリーナワンマンライブ『WurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-』の開催が控えている。また、今週末11月28日にはCA4LAとのコラボレーションにて、アイコニックなニットキャップを日本国内／台湾の直営店で発売開始する。

＜WurtS コメント＞

「デジタルラブは音楽の視野をもっと広げるということ目標に制作しました。今回星街すいせいさんをゲストに迎え、その圧倒的な歌唱力と表現力から音の一つ一つに全く新しいエッセンスを感じることができました。ソリッドですがエモーショナルな純度100%のダンスミュージックを作れたと思います！

＜星街すいせい コメント＞

頭の中を反芻するメロディに中毒になること間違い無し🔥WurtS×星街すいせい、異色の組み合わせが起こす化学反応をお楽しみに！

（文＝リアルサウンド編集部）